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FC Machida Zelvia v Al Ittihad: AFC Champions EliteGetty Images Sport
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Tras agredir al árbitro, la Copa de Asia acabó con los sueños de la estrella del Al-Ittihad

Machida Zelvia vs Al Ittihad
Machida Zelvia
Al Ittihad
AFC Liga de Campeones
A. Sharahili
Japón
Arabia Saudita

Un disparo deja atónito al comandante

La Federación Asiática de Fútbol ha sancionado al defensa del Al-Ittihad, Ahmed Sharahili, por agredir al árbitro del partido contra el Machida japonés en los cuartos de final de la Copa de Asia.

El Al-Ittihad quedó eliminado tras perder 1-0 ante el Machida en un partido marcado por decisiones arbitrales polémicas.

Tras el encuentro, el defensa se abalanzó sobre el árbitro y lo empujó, lo que le costó la tarjeta roja.

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La Federación Asiática lo sancionó con 10 partidos de suspensión y una multa de 10 000 dólares para la próxima Copa de la Élite.

Por ello, se perderá gran parte de la competición si el Al-Ittihad avanza en la próxima edición.

El club, que terminó quinto en la Liga Roshen, deberá empezar en la fase de clasificación.

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