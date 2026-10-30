Tras agotarse la paciencia: un mensaje incendiario sacude el vestuario de la Juventus

La tensión aumenta en los pasillos de la Juventus, después de que el equipo entrara en una fase crítica tras una serie de resultados decepcionantes, el último de ellos la caída ante el Génova, en una derrota que dejó al descubierto problemas más profundos que un simple bajón de resultados, y que puso a los jugadores bajo una presión creciente por parte de la directiva y la afición.

Y después de que se agotara la paciencia de los responsables en Turín, la directiva de la Juventus decidió intervenir de forma directa, en un intento de frenar la sangría de puntos y devolver la disciplina al vestuario, antes del esperado enfrentamiento ante el Nápoles, que podría representar un punto de inflexión decisivo en la trayectoria del equipo esta temporada.

Según informó el sitio francés "Foot Mercato", citando al diario italiano "La Gazzetta dello Sport", Giovanni Carnevali, director ejecutivo y director general de la Juventus, se dirigió al centro de entrenamiento de Continassa para celebrar una reunión con los jugadores y exigirles explicaciones claras sobre el bajón en el rendimiento y los resultados recientes.

Durante su conversación con los jugadores y el entrenador Luciano Spalletti, Carnevali lanzó un mensaje de tono muy duro, subrayando que la situación actual ya no es aceptable y que el equipo no puede continuar por este camino. En su mensaje dijo: "No podemos seguir así, la situación es inaceptable, pero no podemos cargar la responsabilidad sobre el cuerpo técnico".

Y pese al bajón de resultados y a la creciente presión, la directiva de la Juventus sigue aferrada al entrenador Luciano Spalletti y no piensa en destituirlo por el momento, ya que considera que la responsabilidad no recae únicamente sobre el cuerpo técnico, y que los jugadores están obligados a asumir su parte de responsabilidad por la situación actual.

En el marco de los intentos del técnico italiano por reordenar las cartas del equipo, y a petición suya, se decidió que todos los jugadores entraran en una concentración en el centro de Continassa a partir del viernes, con el fin de preparar de la mejor manera posible el próximo enfrentamiento.

La Juventus se prepara para recibir al Nápoles el domingo por la noche en el estadio Allianz, en un partido que adquiere una importancia excepcional, no solo por la fortaleza del rival, sino también por la imperiosa necesidad del equipo de recuperar la confianza y ofrecer una reacción que devuelva la calma al club.

El comportamiento de los jugadores enfurece a la directiva

Y los temores de la directiva de la Juventus no se limitan solo a los resultados negativos, sino que la preocupación se extiende aún más al comportamiento de los jugadores dentro del campo, algo que quedó claramente de manifiesto durante el último enfrentamiento ante el Génova.

El rival se mostró más comprometido y con más ganas de luchar por el balón, mientras que los jugadores de la Juventus carecieron del espíritu necesario y fueron incapaces de manejar las dificultades que les surgieron durante el partido, sin mostrar la reacción que se espera de un equipo del tamaño de la Juventus.

Spalletti, por su parte, no ocultó su malestar por algunos aspectos que no logró asentar en el equipo, reconociendo que no fue capaz de transmitir a sus jugadores una serie de exigencias fundamentales, y en primer lugar la importancia de los duelos individuales, la presión para recuperar el balón y el cumplimiento de las obligaciones defensivas.

La directiva espera ahora una respuesta inmediata de los jugadores, con Bremer y sus compañeros a la cabeza, ya sea cambiando su comportamiento en los entrenamientos u ofreciendo un nivel diferente en los partidos, que refleje la magnitud de la responsabilidad que recae sobre ellos.

Conte vuelve a primer plano: Spalletti ante una prueba decisiva

En medio de un ambiente cargado, algunos aficionados de la Juventus han empezado a reclamar el regreso de Antonio Conte al banquillo, como uno de los nombres capaces de devolver la personalidad al equipo e imponer la disciplina en el vestuario.

Pero estas peticiones no coinciden, por ahora, con la línea de la directiva, que no desea realizar un cambio técnico en esta fase y sigue otorgando a Spalletti la confianza necesaria para dirigir el proyecto y corregir el rumbo.

Aun así, el esperado enfrentamiento ante el Nápoles pone al entrenador y a sus jugadores ante una prueba sumamente difícil, ya que a la Juventus no le queda mucho margen para seguir perdiendo puntos, sobre todo con las crecientes críticas y las dudas cada vez mayores sobre la capacidad del equipo de recuperar su nivel.

Y entre el apego de la directiva a Spalletti y el enfado de la afición por el bajón de rendimiento, el partido del domingo parece más que un simple enfrentamiento por tres puntos; es una última oportunidad para demostrar que la Juventus es capaz de superar su crisis, o el comienzo de una etapa más complicada dentro del club.