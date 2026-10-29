En un giro sorprendente de la crisis que ha sacudido los pasillos de la Confederación Asiática, el príncipe Alí bin al Husein, presidente de la Federación Jordana de Fútbol, anunció su disposición a colaborar plenamente con cualquier revisión judicial que lleve a cabo la Confederación Asiática, días después de acusar directamente al presidente de la Federación Internacional (FIFA), Gianni Infantino, de aprovechar el congreso de la Confederación Asiática con fines políticos.

El príncipe Alí había desatado una amplia polémica tras el congreso extraordinario de la Confederación Asiática celebrado la semana pasada en la capital japonesa, Tokio, durante el cual el presidente de la Confederación Asiática, el jeque Salmán bin Ibrahim Al Jalifa, anunció su total apoyo a la reelección de Infantino como presidente de la FIFA.

Tras la reunión, el príncipe Alí lanzó un ataque mordaz, alegando que a los delegados no se les permitió hablar, plantear preguntas ni debatir ningún asunto, y describió la última jornada del congreso como «pura política a instigación de Gianni Infantino».

La respuesta asiática llegó contundente el pasado martes, cuando la Confederación afirmó en un comunicado oficial que ni el príncipe Alí ni ningún representante de las federaciones miembro solicitaron realizar declaración alguna durante el congreso, subrayando que las graves acusaciones relacionadas con coacción, amenaza o soborno deben sustentarse en pruebas fiables, y anunciando la remisión de las declaraciones del príncipe Alí a sus órganos judiciales competentes para su examen.

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Una aclaración tardía

En un intento de contener la crisis, el príncipe Alí publicó una aclaración a última hora de la noche del miércoles a través del sitio «X», en la que dijo: «Respeto a la Confederación Asiática de Fútbol y a sus órganos judiciales, y colaboraré plenamente con cualquier procedimiento».

El príncipe Alí, que durante mucho tiempo ha criticado a la dirección de la FIFA, afirmó que la Federación Jordana emitirá su voto en las elecciones a la presidencia de la FIFA de manera independiente, tal como establecen los reglamentos de la FIFA, aclarando que su publicación anterior pretendía explicar el proceso de votación y resaltar la importancia de la transparencia en la gestión del fútbol.

Añadió en su comunicado aclaratorio: «La última frase enuncia un principio compartido por toda la familia del fútbol: ninguna elección debe estar abierta a la coacción, la amenaza o el soborno, y yo respaldo ese principio. Fue una declaración de principio, no una acusación contra nadie», subrayando que no realizará ningún comentario adicional mientras el asunto siga en estudio.

Esta escalada se produce en un momento en que Infantino, que preside la FIFA desde 2016, busca su reelección el próximo mes de marzo tras disculparse por su controvertida propuesta, finalmente abandonada, de vender una participación en las competiciones de la FIFA. El actual apoyo de la Confederación Asiática a Infantino representa un giro brusco respecto a su postura de hace apenas tres meses, cuando acusó a la Federación Internacional de una «ruptura fundamental de la confianza» en relación con esa misma propuesta.