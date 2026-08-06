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Gianni Infantino Getty

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Tras acusar a Infantino de extorsión: paso oficial de la FIFA hacia Jordania

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La Federación Internacional de Fútbol procedió este jueves a transferir las cantidades económicas correspondientes a la selección de Jordania por su participación en la Copa Árabe 2025.

La selección de Jordania había ocupado el subcampeonato de la Copa Árabe 2025, celebrada en Catar, tras perder la final ante Marruecos.

El príncipe Ali bin Al Hussein, presidente de la Federación Jordana, escribió a través de su cuenta en X: "Expreso mi agradecimiento a la dirección de la FIFA por haber transferido esta mañana, de forma sorpresiva, las cantidades económicas correspondientes a nuestros jugadores y a los miembros del cuerpo técnico, en reconocimiento a la clasificación de la selección jordana para la final de la Copa Árabe en Catar el pasado diciembre".

Y continuó: "Estas cantidades deberían haberse abonado hace 8 meses, y aunque este paso constituye un avance positivo para nuestros jugadores, no cambia las serias preocupaciones que compartimos con muchos de quienes trabajan en el mundo del fútbol respecto al liderazgo de la Federación Internacional de Fútbol, ni tampoco borra lo que nuestras federaciones nacionales sufrieron en el pasado".

Recalcó: "Es más, lo ocurrido es una prueba clara de la naturaleza de las dificultades a las que todos nos enfrentamos, que a menudo están vinculadas a las elecciones a la presidencia de la FIFA, y tampoco cambia mi postura clara sobre el liderazgo de la FIFA; pues mi federación nacional y yo no apoyaremos a Gianni Infantino, ni votaremos por él".

El príncipe Ali bin Al Hussein ya había revelado con anterioridad que fue objeto de un chantaje por parte de la FIFA para que declarase públicamente su apoyo a Infantino.

Escribió entonces: "Se nos impusieron impuestos por parte del Gobierno estadounidense, a través de la FIFA, por nuestra participación en el Mundial, y todavía seguimos esperando el pago de las primas de nuestros jugadores correspondientes a la Copa Árabe en Catar, un torneo organizado por la FIFA".

Recalcó: "Durante meses, la FIFA se negó a ayudarnos en estos asuntos y en otros, hasta que se me comunicó verbalmente, durante el Mundial, que mi apoyo a Infantino contribuiría de forma notable a ayudar a nuestra federación nacional".

Y señaló: "En Jordania nos enorgullecemos de aferrarnos a los valores éticos. No apoyamos a Infantino en el pasado, y desde luego no lo apoyaremos ahora. Pero toda la situación equivale a un chantaje, y nos negamos a someternos a semejantes prácticas".

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