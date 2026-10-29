Mohamed Al-Deayea, leyenda de la portería saudí y del club Al-Hilal, regresó al centro de la polémica sobre la capacidad del portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, para alcanzar el gol número 1000 de su carrera futbolística, después de lanzar nuevas declaraciones que supusieron un claro desafío al astro portugués, pese a que está más cerca que nunca de este logro histórico.

Las declaraciones de Al-Deayea llegaron tras el brillante partido de Ronaldo frente al Al-Khaleej y su triplete, en un encuentro que reavivó el debate sobre la esperada cifra de los mil, especialmente porque el astro portugués sigue sacudiendo las redes pese a su avanzada edad.

Pero la leyenda del Al-Hilal, que ya había puesto en duda la capacidad del capitán del Al-Nassr para alcanzar esta cifra, puso esta vez una nueva condición para definir su postura en la apuesta.

Al-Deayea cambia su postura sobre el milenio de Ronaldo

Al inicio de la polémica sobre la posibilidad de que Ronaldo llegue a los 1000 goles, Al-Deayea mostró dudas respecto a la capacidad del astro portugués para lograr esta hazaña, al considerar que el factor de la edad y la necesidad de seguir marcando goles durante varias temporadas podrían suponer un obstáculo para alcanzar la cifra histórica.

Pero el hecho de que Ronaldo siga marcando y se aferre a continuar su carrera al más alto nivel llevó a la leyenda de la portería saudí a mostrar una mayor flexibilidad en su postura, reconociendo la posibilidad de que logre la hazaña gracias a la excepcional forma física y determinación que posee el jugador.

Una llamativa condición de la leyenda del Al-Hilal

Durante su aparición en el programa «Doreena Ghair», Al-Deayea lanzó un nuevo desafío sobre las opciones de Ronaldo de alcanzar el milenio, al afirmar: «Si Ronaldo no marca 15 goles antes del parón invernal, no romperá la barrera de los 1000 goles».

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Esta declaración coloca al capitán del Al-Nassr ante un llamativo desafío temporal, ya que Al-Deayea vincula la posibilidad de alcanzar la cifra histórica a su ritmo goleador durante el próximo periodo, en lugar de limitarse a observar el total actual de sus goles o su capacidad de seguir en los terrenos de juego durante años adicionales.

Un comentario irónico enciende la polémica sobre las defensas de la Roshn League

Las declaraciones de Al-Deayea no se detuvieron en la fijación de su nueva condición, sino que añadió un comentario irónico sobre el nivel defensivo de algunos equipos de la Liga Profesional Saudí Roshn, al afirmar: «Ronaldo llega a los mil goles mientras tengamos equipos con una defensa así».

Este comentario abre una nueva puerta al debate sobre la naturaleza de la competición en la liga saudí y el grado de influencia de las ocasiones de gol que obtiene Ronaldo en su camino hacia la cifra histórica, especialmente tras el triplete que marcó ante el Al-Khaleej.

Cabe recordar que Ronaldo marcó un triplete que condujo al Al-Nassr a la victoria sobre el Al-Khaleej por 5-3, en la jornada 12 de la Roshn League, elevando su cuenta a 885 goles.