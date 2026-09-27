Pocas semanas después de escribir una de las páginas más bonitas de su carrera en el Mundial 2026, Vozinha se encontró ante una realidad completamente distinta. El veterano guardameta, que brilló con la camiseta de Cabo Verde y se impuso como una de las grandes sorpresas del Mundial, atraviesa actualmente un momento difícil que podría amenazar su futuro con su club y con la selección de su país.

A los cuarenta años, Vozinha se convirtió en una de las grandes estrellas del Mundial 2026, después de liderar a Cabo Verde en su primera participación en el torneo y de contribuir a que la selección del "Tiburón Azul" alcanzara los dieciseisavos de final, tras acaparar todas las miradas con sus paradas decisivas frente a selecciones poderosas.

La imagen más destacada de su gran actuación fue obligar a España, defensora del título, a un empate sin goles, después de que detuviera varias ocasiones peligrosas, lo que le valió amplios elogios y disparó su cotización de forma notable tras el torneo, según informó el sitio francés "Foot Mercato".

Tras finalizar su contrato con el Chaves portugués, con el que jugó en la Segunda División, Vozinha quedó libre y su nombre se vinculó a varios clubes, entre ellos el Inter Miami y el Bačka de Serbia, antes de decidirse finalmente por fichar por el Colo-Colo chileno con un contrato que se extiende hasta el próximo mes de diciembre.

Su gran actuación en el Mundial no fue pasajera, ya que colocó su nombre en una lista de diez candidatos al Trofeo Yashin al mejor guardameta de la temporada.









Vozinha comenzó su andadura con el Colo-Colo como portero suplente del joven Gabriel Maurera, de 19 años, hasta que recuperó su forma y tuvo su primera oportunidad frente al Unión Española en la Copa Chile, el pasado mes de agosto, en un partido que terminó con victoria de su equipo por 3-0.

Después se convirtió en el portero titular en la liga, pero no logró mantener la imagen ideal que había dibujado durante el Mundial.

Tras dejar su portería a cero frente a Huachipato en un empate sin goles, cometió un error decisivo ante Deportes Concepción, en el empate 1-1 del 13 de septiembre, después de que no lograra despejar un balón procedente de un córner, que llegó a Norman Rodríguez, quien marcó el gol de su equipo.

A pesar de ello, su entrenador, Fernando Ortiz, se apresuró a defenderlo, asegurando que el guardameta no había sido sometido a pruebas reales durante el partido y que juzgarlo en esta fase sería precipitado.









Pero los errores de Vozinha no se limitaron a su club, sino que también se trasladaron con él a la selección de Cabo Verde. La selección cayó ante Malí por 3-1, en el inicio de su andadura en el grupo, que incluye también a Ruanda y Liberia, después de que el veterano guardameta provocara el tercer gol de la selección maliense tras un intento fallido de despejar el balón, que aprovechó Dorgeles Nene para marcar.

La derrota llega en un momento delicado para Cabo Verde, que busca compensar la decepción que vivió en la Copa Africana de Naciones 2025 y necesita una reacción rápida ante Ruanda el martes para corregir el rumbo.

La crisis de Vozinha no se limita a los errores técnicos, ya que el guardameta afronta una situación complicada respecto a su futuro con el Colo-Colo. Su contrato actual se extiende hasta el próximo mes de diciembre, con una cláusula que permite prorrogarlo automáticamente por un año adicional, pero la activación de esa cláusula está ligada a su participación en el 50% de los partidos del equipo desde su incorporación.

Tras haber participado en solo tres partidos de los nueve que podía haber disputado, el margen de error se ha vuelto muy estrecho, sobre todo porque el Colo-Colo disputó partidos durante el parón internacional.

Así, apenas unas semanas después de que su cotización subiera tras un Mundial histórico, Vozinha se encuentra ante un reto completamente distinto. El desafío ya no es demostrar su capacidad de brillar ante los grandes del mundo, sino mantener su puesto de titular y asegurar su futuro con su club.