Compartir Sigue a GOAL en Google

La selección de Inglaterra puso fin a la racha histórica de España sin derrotas, tras infligirle una emocionante derrota por (3-2) la noche del domingo, en el estadio Metropolitano, en el marco de los partidos de la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, poniendo así fin a una racha que se prolongó durante 968 días, la más larga entre las selecciones europeas en todas las competiciones.

Anuncios

La red de estadísticas Opta reveló que la derrota ante Inglaterra fue la primera de la selección española desde marzo de 2024, cuando cayó frente a Colombia en un partido amistoso, poniendo fin así a una racha que se extendió durante 43 partidos consecutivos sin perder, una cifra excepcional que refleja la magnitud de la continuidad lograda por la selección española, campeona del mundo, durante ese periodo.

La importancia de la victoria inglesa no se detuvo en haber frenado la racha de España, ya que la selección de los Tres Leones logró otro hito histórico, tras ganar por primera vez en su historia a la selección clasificada como número uno del mundo en el ranking de la Federación Internacional de Fútbol, en un partido disputado fuera de Inglaterra, y lo hizo en su séptimo intento desde el lanzamiento de las clasificaciones de la FIFA en 1992.

Opta añadió que la selección inglesa logró un hito sin precedentes en cuanto a sus resultados fuera de casa, tras alcanzar diez victorias consecutivas como visitante en todas las competiciones, la primera vez que consigue encadenar esta racha en toda su historia, confirmando su progreso en los partidos que disputa lejos de su afición.

Estas cifras llegaron después de una noche excepcional para la selección de Inglaterra bajo la dirección de Thomas Tuchel, que presentó un equipo con una actuación sólida ante el campeón del mundo e impuso su dominio en la primera parte, antes de traducir su superioridad en una ventaja con un gol anotado por Harry Kane de penalti en el minuto 45, después de ser derribado dentro del área.

Anuncios Anuncios

Con el inicio de la segunda parte, los ingleses continuaron su superioridad y Ezri Konsa anotó el segundo gol en el minuto 53 tras un córner ejecutado por Declan Rice, antes de que Ben White añadiera el tercer gol cuatro minutos después, aprovechando un rápido contraataque liderado por Jude Bellingham.

A pesar de la ventaja de tres goles, el partido vivió un gran giro tras la expulsión de Elliot Anderson en el minuto 64, después de derribar a Lamine Yamal dentro del área, lo que le dio a la selección española un penalti que Mikel Oyarzabal transformó en el gol que recortó distancias en el minuto 65, antes de que Nico Williams añadiera el segundo gol de la Roja en el minuto 75.

Tuchel se vio obligado entonces a reforzar la faceta defensiva y realizar varios cambios para mantener la ventaja, ante la presión española continua durante los últimos minutos, pero la selección inglesa logró resistir hasta el pitido final, para cerrar la victoria por 3-2 y asegurar el liderato del grupo en la Liga de Naciones de la UEFA.