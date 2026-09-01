Tras 8 años, el Barcelona anuncia la marcha de su jugador mediante un acuerdo especial

El Barcelona ha anunciado la marcha de su joven jugador Toni Fernández a las filas del Venecia italiano, tras alcanzar un acuerdo que pone fin a la trayectoria del futbolista, de 18 años, con el club catalán después de 8 años que pasó en sus instalaciones.

El Barcelona aclaró en su comunicado que conserva el derecho a recomprar al jugador en el futuro, además de un porcentaje del valor de cualquier próximo traspaso suyo, mientras que el Venecia reveló que la operación se cerró inicialmente en calidad de cesión, con una cláusula de compra obligatoria al cumplirse determinadas condiciones.

Según reveló el diario "Mundo Deportivo", el acuerdo estipula el traspaso de Toni Fernández al Venecia en calidad de cesión, antes de que la compra del jugador se vuelva obligatoria por 4 millones de euros en cuanto dispute 3 partidos con su nuevo equipo italiano.

El joven jugador abre una nueva página en su carrera futbolística tras los años que pasó en la academia del Barcelona, ya que se incorporó a "La Masia" durante el verano de 2018 procedente del Espanyol, antes de ir progresando por las diferentes categorías inferiores hasta llegar al primer equipo.

Toni Fernández firmó su debut con el Barcelona el 4 de enero de 2025, en el encuentro ante el Barbastro en la Copa del Rey, cuando participó como sustituto de Pablo Torre.

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Con 16 años, 5 meses y 17 días, se convirtió en el segundo jugador más joven en disputar su primer partido con el primer equipo del Barcelona durante el siglo XXI, por detrás de Lamine Yamal.

El jugador obtuvo una nueva oportunidad durante la temporada pasada bajo la dirección del entrenador alemán Hansi Flick, que confió en él como titular ante el Girona en el estadio olímpico Lluís Companys, antes de abandonar el terreno de juego al final de la primera parte.

Toni Fernández disputó solo dos partidos con la camiseta del primer equipo del Barcelona, antes de decidir vivir una nueva experiencia en el fútbol italiano, conservando el club catalán la opción de recuperarlo en el futuro.

El jugador dijo en declaraciones a la web oficial del Venecia: "Elegí el Venecia por el importante proyecto que me presentaron y por la confianza que me dieron desde el primer momento. Marcharse de casa nunca es fácil, pero estoy muy ilusionado por dar lo mejor de mí y afrontar este nuevo reto".

Y añadió: "Desde que supe del interés del Venecia por ficharme, empecé a seguir los partidos del equipo, y quiero decirle a la afición que, juntos, podemos y debemos alcanzar nuestros objetivos".

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