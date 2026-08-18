Harry Maguire, defensa del Manchester United, expresó su entusiasmo por lo que depara el futuro de cara a afrontar su octava temporada con el conjunto de Old Trafford, después de haber vivido diversos altibajos y momentos cargados de emoción dentro del club; desde los breves repuntes bajo la dirección de Ole Gunnar Solskjaer, pasando por la irregular etapa de Erik ten Hag, hasta el turbulento periodo del portugués Ruben Amorim.

Y pese a todos los tropiezos colectivos e individuales a lo largo de esos años, Maguire sigue disfrutando de su importancia y su presencia en el once, y declaró en una entrevista con "Sky Sports": "Jugar para este club era un sueño de la infancia, así que estar aquí para disputar mi octava temporada es algo de lo que me siento muy orgulloso. No se trata de mí personalmente, sino de mi deseo, en esta etapa de mi carrera, de ser parte de un equipo ganador que conquiste títulos, que es el objetivo que todos perseguimos esta temporada, ya que queremos competir hasta el último aliento en todas las competiciones".

Y con pocos días para el inicio de la temporada 2026-2027, la pregunta que sigue en el aire es hasta qué punto el United será capaz de competir por el título en una liga que atraviesa grandes cambios. Al respecto, el defensa inglés comentó: "Queremos mejorar nuestro rendimiento respecto a la temporada pasada. Todos aspiran a ganar la Premier League, y es lo que anhelamos y lo que exige un club de esta magnitud. Tenemos plena confianza en nuestra capacidad para competir y vencer a cualquier rival cuando estamos en nuestro día, y esperamos una temporada muy emocionante".

El ambiente general del equipo durante su concentración en Dublín reveló una gran cercanía y unos vínculos estrechos entre los jugadores; y si bien el mérito de reordenar la cultura del vestuario corresponde a la etapa de Amorim, el equipo recoge actualmente los frutos de esa disciplina tras un exitoso periodo de seis meses bajo la dirección del entrenador Michael Carrick. Maguire aseguró que la plantilla actual es uno de los grupos más unidos con los que ha trabajado a lo largo de su estancia, señalando que pasar tiempo juntos y cosechar victorias otorgan al equipo una mayor cohesión.

El tono de sus palabras refleja una determinación evidente en Maguire, ya sea por el deseo de aprovechar los últimos años de su carrera o por su sensación de que el equipo está cerca de los podios de premiación. Aun así, sigue vigente la necesidad del club de reforzar su plantilla en el mercado de fichajes; especialmente ante la carencia en la posición de lateral izquierdo y en el centro del campo tras la lesión de Mason Mount y Manuel Ugarte. En este sentido, Maguire dijo: "He llegado a una edad que permite al club traer a cuantos jugadores quieran de los más recientes y mejores. Todo lo que quiero es cosechar títulos y tener la ambición de ganarlos, y estoy seguro de que la directiva trabaja duro para incorporar los elementos adecuados que refuercen la plantilla".

El papel de Maguire dejó de limitarse a su rendimiento sobre el terreno de juego desde que se incorporó en 2019 por 80 millones de libras esterlinas; pues a pesar de su carácter central en la defensa de Carrick con 33 años, ha pasado a ejercer de guía para la generación emergente que se prepara para sucederle. Nombres como Ayden Heaven y Leny Yoro figuran entre las promesas que han mostrado un gran potencial durante los últimos 18 meses, junto al joven Dan Armer (18 años), a quien la afición ha apodado "el pequeño Maguire" en las redes sociales.

Y sobre su papel de liderazgo y de orientación a estos jóvenes, Maguire concluyó sus declaraciones diciendo: "Este papel me sale de forma natural, y les deseo una carrera espectacular. Espero ver a Leny, Ayden y Dan compartiendo el liderazgo de la defensa del equipo dentro de cinco o seis años. Poseen las cualidades necesarias y, pese a su corta edad, están aprendiendo bajo presión y bajo un análisis constante, y espero que se conviertan en la dupla titular de la defensa de este club y en la más fuerte del mundo del fútbol en el futuro".