El club saudí Al-Ahli le concedió al inglés Ollie Watkins, nuevo delantero del Al-Hilal, la llave para entrar en la historia, apenas 48 horas después de anunciar su fichaje.

El Al-Hilal recibió este martes a su rival, el Al-Ahli, en el estadio Kingdom Arena, en un partido aplazado de la tercera jornada de la Liga Roshn saudí.

Con el inicio de la segunda mitad, el italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, decidió dar entrada a Ollie Watkins como suplente, en sustitución del joven delantero marfileño Mohamed Kader Meïté, apenas 48 horas después de fichar por el club.

El Al-Hilal anunció el pasado domingo el fichaje de Ollie Watkins, procedente del Aston Villa, en una operación cuyo valor rondó los 60 millones de euros, según revelaron informes de prensa.

Según los canales "Thmanyah", que retransmiten la liga saudí, Ollie Watkins se convirtió en el primer jugador inglés en disputar un partido con el Al-Hilal a lo largo de su extensa historia, en un hecho histórico e irrepetible.

La participación del delantero inglés resultó lógica, dado que el Al-Hilal iba por delante con un cómodo 2-0, además de que el Al-Ahli disputó toda la segunda mitad con solo 10 jugadores, tras la expulsión de su defensa turco Merih Demiral al final de la primera mitad.

Cabe recordar que Watkins será el primer delantero del Al-Hilal en la nueva temporada, tras la marcha de los delanteros el francés Karim Benzema, el uruguayo Darwin Núñez y el brasileño Marcos Leonardo en el actual mercado veraniego.