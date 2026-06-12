La selección de Canadá debutó este viernes en la fase final del Mundial con un valioso empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina. El partido, correspondiente a la primera jornada del grupo, se jugó en Toronto ante Catar y Suiza.

Para Canadá este empate es histórico, pues supone su primer punto en un Mundial tras fallar en 1986 y 2022.

En cuanto al partido, Bosnia presionó desde el inicio y casi marca en el minuto 3 con un disparo de Mimic que se fue por encima del larguero. En el 12, Lukic cabeceó a las manos del portero Crebu.

La réplica canadiense llegó en el 17: David recibió un pase dentro del área y disparó sin marca, pero el portero Vasilj evitó el gol.

La respuesta bosnia llegó en el 21: Kolasinac cabeceó un córner y Lukic, libre de marca, marcó de cabeza.

Canadá respondió en el 32 con un disparo alto de Oliosi, y así se llegó al descanso con ventaja visitante.

En la reanudación, Canadá presionó y desperdició una ocasión clara en el 53: Laria disparó raso desde el área, el balón rebotó en Kolasinac, cambió de dirección y golpeó el larguero. Un minuto después, Demirovic se plantó solo ante Crepo, intentó regatearlo y el portero envió el balón a córner.

En el 79, el veterano Larin recibió dentro del área y lanzó un disparo magnífico que batió a Vasić, igualando el marcador y desatando la locura en las gradas.

Con este empate ambos equipos suman su primer punto: Bosnia logra su segunda participación en la historia tras 2014, mientras Canadá rompe su maleficio en su tercera aparición.

El 18 de junio el Grupo B vivirá otro capítulo: Bosnia se medirá a Suiza en duelo europeo, mientras Canadá buscará su primer triunfo ante Catar.