Tras una ruptura y una enemistad que se prolongaron durante años, el guardameta belga Thibaut Courtois rompió su silencio para poner fin a la polémica que encendió con sus célebres declaraciones de 2022, al afirmar que su llamativa frase "estoy en el lado correcto de la historia" no iba dirigida en absoluto a su antiguo club, el Atlético de Madrid.

Desde el traspaso de Courtois al eterno rival, el Real Madrid, su relación con la afición rojiblanca pasó del amor a la enemistad más feroz. Y pese a que el portero, que jugó cedido por el Chelsea en el Atlético, conquistó con ellos el título de LaLiga y alcanzó la final de la Liga de Campeones 2014, no se libró de los silbidos y la hostilidad en cada visita al estadio Wanda Metropolitano.

El punto álgido de la tensión llegó en mayo de 2022, en la víspera de la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Liverpool, cuando Courtois declaró: "Jugaron una final contra el Real Madrid en 2018; cuando te enfrentas al Real Madrid, sabes que ganan las finales, y ahora yo estoy en el lado ganador de la historia". Una frase que los aficionados del Atlético interpretaron como una alusión directa a su derrota en la final de Lisboa 2014, en la que participó el propio Courtois.

Cuatro años y medio después, el guardameta ofreció su versión completa a través de la emisora española Onda Cero, aclarando y reconciliándose con su antiguo club con palabras amables sin precedentes.





Courtois dijo: "Si pudiera, no borraría esa frase, porque no tenía que ver con ellos, con el Atlético de Madrid, sino con el Liverpool. Siempre he hablado con un gran respeto del Atlético, y gané títulos allí".

La estrella belga añadió: "Esa etapa hizo que me enamorara de España, allí tuve dos hijos, y jamás diré una mala palabra sobre ella. Me marché porque estaba cedido por el Chelsea".

Courtois cerró sus declaraciones con un claro mensaje de gratitud: "Estoy muy orgulloso de mi etapa en el Atlético, porque me convirtió en el guardameta que soy hoy".







