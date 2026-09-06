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Hull City v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Tras 3 jornadas: el Hull City supera a todos los clubes de la Premier League

Arsenal vs Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier League
Hull
Inglaterra

Gran logro para el recién ascendido a la Premier League

El recién ascendido Hull City supera a todos los clubes de la Premier League esta temporada, tras haberse disputado 3 jornadas de la competición.

El Hull City es el único equipo de la Premier League esta temporada que no ha encajado ningún gol en sus primeros 3 partidos.

El Arsenal compartía este logro con el Hull City, antes de encajar un gol en el derbi de Londres durante su victoria sobre el Chelsea (2-1) en el estadio Emirates, en la cima de la tercera jornada de la Premier League.

El Hull City ha sumado 7 puntos, situándose en el tercer puesto de la clasificación, tras vencer al Manchester United (2-0) y al Coventry City (1-0), antes del empate sin goles ante el Aston Villa.

Por su parte, el Manchester City encabeza la clasificación de la Premier League con 9 puntos, igualado con el Arsenal, siendo los dos únicos equipos que han ganado en las primeras 3 jornadas.

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