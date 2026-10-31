¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Tras 24 partidos, el Brighton rompe la hegemonía del Etihad Stadium

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund
Bayern Múnich
Borussia Dortmund
Bundesliga
Alemania

Estadística llamativa para el City tras la segunda derrota consecutiva

Señal Tradicional
Sky Sports logo

Sky

✅ A través de los canales lineales de Fox Sports, los suscriptores de Sky tienen acceso a los partidos más atractivos de cada jornada.

✅ Al depender de una conexión satelital directa, puedes disfrutar de los partidos en tiempo real sin sufrir el típico delay o almacenamiento en búfer del internet.

✅ El decodificador de Sky te permite grabar fácilmente los partidos del fin de semana para verlos en tu tiempo libre.

Precio inicialVariable
Fútbol Gratis
Tubi logo

Tubi

✅ Como parte del nuevo acuerdo de transmisión, Tubi emite juegos seleccionados de la liga alemana en vivo a través de su servicio "FOX on Tubi".

✅ Es la opción ideal para el aficionado casual que quiere ver fútbol europeo de primer nivel sin registrar tarjetas de crédito ni pagar mensualidades.

✅ Solo requieres descargar la aplicación en tu pantalla inteligente o celular, soportar algunos cortes comerciales y disfrutar del partido.

Precio inicial$0
Cobertura Total
Fox One

Fox One

✅ Es la única plataforma que garantiza la transmisión completa de los 306 juegos de la temporada regular en directo y bajo demanda.

✅ Tu suscripción también incluye la Supercopa Alemana (DFL-Supercup) al inicio del año y los partidos decisivos de promoción/descenso al final de la temporada (totalizando 309 partidos).

✅ Permite ver los encuentros en tu Smart TV, celular o tablet a través de la aplicación oficial, sin depender de un contrato de televisión tradicional.

Precio inicial$140 MXN
Señal Tradicional
Sky Sports logo

Sky

✅ A través de los canales lineales de Fox Sports, los suscriptores de Sky tienen acceso a los partidos más atractivos de cada jornada.

✅ Al depender de una conexión satelital directa, puedes disfrutar de los partidos en tiempo real sin sufrir el típico delay o almacenamiento en búfer del internet.

✅ El decodificador de Sky te permite grabar fácilmente los partidos del fin de semana para verlos en tu tiempo libre.

Precio inicialVariable
Fútbol Gratis
Tubi logo

Tubi

✅ Como parte del nuevo acuerdo de transmisión, Tubi emite juegos seleccionados de la liga alemana en vivo a través de su servicio "FOX on Tubi".

✅ Es la opción ideal para el aficionado casual que quiere ver fútbol europeo de primer nivel sin registrar tarjetas de crédito ni pagar mensualidades.

✅ Solo requieres descargar la aplicación en tu pantalla inteligente o celular, soportar algunos cortes comerciales y disfrutar del partido.

Precio inicial$0
Cobertura Total
Fox One

Fox One

✅ Es la única plataforma que garantiza la transmisión completa de los 306 juegos de la temporada regular en directo y bajo demanda.

✅ Tu suscripción también incluye la Supercopa Alemana (DFL-Supercup) al inicio del año y los partidos decisivos de promoción/descenso al final de la temporada (totalizando 309 partidos).

✅ Permite ver los encuentros en tu Smart TV, celular o tablet a través de la aplicación oficial, sin depender de un contrato de televisión tradicional.

Precio inicial$140 MXN
Señal Tradicional
Sky Sports logo

Sky

✅ A través de los canales lineales de Fox Sports, los suscriptores de Sky tienen acceso a los partidos más atractivos de cada jornada.

✅ Al depender de una conexión satelital directa, puedes disfrutar de los partidos en tiempo real sin sufrir el típico delay o almacenamiento en búfer del internet.

✅ El decodificador de Sky te permite grabar fácilmente los partidos del fin de semana para verlos en tu tiempo libre.

Precio inicialVariable

El Manchester City recibió un nuevo golpe en la carrera por la Premier League, después de caer ante su invitado Brighton por un gol a cero, este sábado, en el marco de la novena jornada, en el estadio Etihad.

El equipo del entrenador Enzo Maresca perdió con un gol anotado por Yasin Ayari, estrella del Brighton, en el minuto 11, con lo que el City no logró marcar en casa en la Liga por primera vez en 24 partidos, según las estadísticas de WhoScored.

La derrota llegó apenas una semana después de la caída del conjunto del City ante el Aston Villa por 2-1 en la jornada pasada, siendo esta la primera vez que el equipo sufre dos derrotas consecutivas en la Premier League esta temporada.

A pesar del dominio del Manchester City durante largos periodos del encuentro y de la creación de numerosas ocasiones, el Brighton mantuvo su ventaja hasta el final, de modo que los locales se fueron sin goles y con una nueva derrota que aumenta la tensión en la lucha por el liderato.

Próximos partidos
ATM

ATM

Liga de Campeones

03 nov 2026

FCB

FCB

BVB

BVB

Liga de Campeones

04 nov 2026

BET

BET

El Manchester City se quedó estancado en los 21 puntos, con lo que su liderazgo en la tabla de clasificación queda amenazado, sobre todo porque el Arsenal, que jugará mañana contra el Liverpool, tiene los mismos puntos.

Lee también: Tras atacar a Karl, contraataque de Ballack contra el Bayern Múnich

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google