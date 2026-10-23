Tras 186 días, el Feyenoord podrá volver a contar con un jugador que ha sido internacional en 36 ocasiones para enfrentarse al PSV

Jakub Moder vuelve a la convocatoria del Feyenoord para el partido contra el PSV, según reveló Giovanni van Bronckhorst en la comparecencia ante los medios previa al encuentro.

Moder se lesionó durante la preparación de esta temporada. Desde entonces no ha vuelto a jugar, pero el próximo domingo podría reaparecer en Eindhoven.

El internacional polaco, que ha disputado 36 partidos con su selección, tuvo que operarse de la rodilla el pasado verano y estuvo ausente del Feyenoord durante más de 180 días en total.

La temporada pasada, Moder ya se perdió más de medio año por una hernia en la espalda. Desde su llegada en enero de 2025, se ha perdido 53 partidos del club.

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Moder ha disputado hasta ahora 30 partidos con el conjunto de Róterdam. En ellos ha marcado cinco goles y ha dado tres asistencias.

«Lleva una semana y media entrenando de nuevo con nosotros. El próximo domingo estará en la convocatoria», declaró Van Bronckhorst en la comparecencia ante los medios previa al partido contra el PSV.