El Éder Militão recuperó su sitio en el once titular del Real Madrid, tras una ausencia de 180 días por lesión, para disputar el partido completo en la victoria del conjunto merengue sobre el AEK Atenas por 3-2, después de darle la vuelta al marcador adverso para imponerse, en la Liga de Campeones de Europa.

Según el diario español «As», Militão solo disputó 5 minutos durante los últimos 180 días, concretamente en el partido ante el Sevilla, cuando el entrenador José Mourinho lo hizo jugar en la posición de lateral derecho, después de que el encuentro ya estuviera resuelto.

Aquello no fue más que una aparición simbólica del defensor brasileño, pero su participación ante el AEK Atenas tuvo un cariz completamente distinto, al marcar su verdadero regreso a los terrenos de juego, con toda la importancia que supone este retorno.

La lesión de Militão se remonta al 21 de abril, durante el enfrentamiento ante el Alavés en el estadio Santiago Bernabéu, cuando sintió un dolor agudo al intentar golpear el balón, cayendo al suelo pocos minutos antes del final de la primera parte, sin que el defensor brasileño pudiera continuar jugando ni siquiera apoyarse en su pie.

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Las pruebas médicas revelaron que había sufrido una fuerte lesión consistente en la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de su pierna izquierda, lo que obligó a su viaje a Finlandia para someterse a una operación quirúrgica.

Militão estuvo ausente de los partidos oficiales durante 6 meses y medio, y se limitó a figurar en la lista del equipo en 3 partidos consecutivos sin llegar a participar, antes de regresar directamente al once titular ante el AEK Atenas.

En una entrevista con la cadena brasileña «TNT Sports», tras el partido, Militão habló de la importancia del periodo de recuperación después de la serie de lesiones que sufrió, y también elogió el papel del entrenador José Mourinho en el trato que le dio durante el inicio de la temporada.

El defensor brasileño declaró: «Estoy feliz de volver y de poder jugar y ayudar a mis compañeros. Fue un periodo en el que tuve que cuidarme mucho. Volvía cada vez y participaba en los partidos, pero una nueva lesión aparecía otra vez. El entrenador es una persona que se preocupa mucho por los jugadores, y por eso creo que este fue el momento adecuado para volver. Me preparé mucho, el entrenador habló conmigo constantemente, y hoy pude disputar los 90 minutos».

Y añadió, elogiando al técnico portugués: «Es un entrenador excelente, y una persona que nos acompaña constantemente en nuestro día a día. Además, nos escucha mucho e intercambia con nosotros muchas ideas. Es una persona excepcional».

Militão ha disputado hasta ahora dos partidos bajo la dirección del técnico portugués durante la presente temporada.