El entrenador irlandés Brendan Rodgers, técnico del Al-Qadsia, sufrió un duro golpe tras la sorprendente derrota ante el Al-Ittifaq el domingo por la noche, en la última jornada de la 27.ª ronda de la Liga Roshen de Profesionales, un resultado que sorprendió a las aficiones de ambos equipos y desató una amplia polémica sobre el rendimiento del Al-Qadsia bajo la dirección de Rodgers.

El Al-Qadsia se queda con 60 puntos en cuarta posición, mientras que el Al-Ittifaq suma 42 puntos y ocupa el séptimo puesto en la clasificación de la Liga Roshen.

Esta es la primera derrota del Al-Qadisiyah bajo la dirección de Rodgers en la Liga Roshen, tras haber evitado la derrota en sus primeros 17 partidos de la competición esta temporada.

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Además, es la primera derrota del equipo del este en la Liga Roshen desde que cayó ante el Al-Ahli el 21 de noviembre de 2025.

El Al-Ittifaq logró derribar las fortalezas de Rodgers con el Al-Qadsia, tras 135 días de resistencia, lo que hace que el equipo del este retroceda un paso en la lucha por el título.