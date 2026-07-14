Tras 13 años, la era de Josep Pedrerol en el «Chiringuito» llega a su fin

Atresmedia ha anunciado hoy, mediante un comunicado, que el periodista Josep Pedrerol y la empresa han acordado poner fin a su relación profesional.

Así concluye una etapa de más de una década al frente de dos de los programas deportivos más famosos de la televisión española: «El Chiringuito» y «Los Jovencitos».

Según «Marca», la despedida será el 20 de julio, coincidiendo con un episodio especial de «El Chiringuito» por la final del Mundial.

Así concluye una colaboración de 13 años en la que el espacio nocturno se consolidó como uno de los programas deportivos más vistos en TV y plataformas digitales.

Atresmedia destaca que «El Chiringuito» se ha convertido en un referente del análisis deportivo con una amplia audiencia y que cierra la temporada como líder de su categoría por segundo año.

También recordó que «Xogones», en La Sexta, lideró la información deportiva de tarde.

El propio Josep Pedrerol se despidió con estas palabras: «Han sido trece años maravillosos en los que hemos trabajado con total libertad. Además de ofrecer noticias exclusivas y grandes debates, hemos hecho compañía y hecho sonreír a la gente cada noche con «El Chiringuito», y eso nos llena de orgullo. Al mediodía, con «Xujonis», nos hemos convertido en referencia para las noticias deportivas».

José Antonio Antón, director ejecutivo de Atres Media Audiovisual, agradeció el trabajo del periodista y su equipo: «Tras 13 años de trabajo conjunto, queremos dar las gracias a Josep Pedrerol y a su equipo por su profesionalidad, su compromiso y los logros alcanzados durante este tiempo. Cerramos esta etapa con satisfacción por haber llegado a un acuerdo mutuo, y les deseamos mucho éxito en sus futuros proyectos».