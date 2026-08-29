Al Khaleej rompió la racha perfecta del Al Ahli ante los clubes de la región de Al Qassim en la Liga Roshn de Arabia Saudí, después de lograr una destacada victoria sobre Al Raqi por 3-1, la tarde de este sábado, en el marco de la cuarta jornada.

El Al Ahli llegó al enfrentamiento respaldado por un sólido registro ante los clubes de Al Qassim, ya que había ganado los últimos 11 partidos que los enfrentaron en la liga, con un balance goleador de 25 goles a favor por solo cuatro en su portería. La última de esas victorias fue el triunfo sobre el propio Al Khaleej por 3-0, en mayo de 2026, según la red Opta.

Pero el Al Khaleej dio la vuelta a la ecuación esta vez, y se adelantó en el minuto 32 gracias a Iker Kortajarena, que aprovechó un pase de Kouba da Costa y remató con la izquierda dentro de la portería, para que su equipo terminara la primera parte con ventaja de un gol.

El Al Ahli reaccionó en la segunda parte a través de Ivan Toney, que logró el empate en el minuto 66, antes de que llegara el final enloquecido con una sorpresa, ya que el Al Khaleej marcó en dos ocasiones por medio de Julián Domínguez en el minuto 85 y Mohammed Sawan en el minuto 90+2, para hacerse con la valiosa victoria.

Con este valioso triunfo, el Al Khaleej ascendió al tercer puesto en la clasificación de la Liga Roshn de Arabia Saudí con 8 puntos, mientras que el Al Ahli descendió al sexto lugar con 6 puntos.