Transmisión online de Manchester City - Port Vale: formaciones, cómo ver por TV y el partido de FA Cup en vivo

El de Josep Guardiola comienza la defensa de su corona en la , ya que este sábado se estrena en la edición 2019-2020 de la competición contra el Port Vale en el Etihad Stadium en la cuarta presentación consecutiva de los Citizens con Claudio Bravo defendiendo su arco.

El meta de vio 80 minutos en la caída frente a los por la expulsión de Ederson, fue estelar y nunca requerido ante y empezó el año nuevo con otro triunfo vs. en un duelo donde atajó el que era un golazo de Coleman, erró en la salida del descuento de Richarlison y se llevó el elogio de Pep por su juego con los pies que acelera las salidas skyblues.

La novedad pasa por la renovación completa de la zaga. Regresa tras problemas físicos John Stones y será acompañado por Taylor Harwood-Bellis en el centro. Por fuera correrán Joao Cancelo y Angeliño, que se han mantenido por detrás de Kyle Walker y Mendy en la consideración técnica. Zinchenko pasa al medio, Bernardo vuelve al XI y Foden se mantiene en un ataque que incorpora al ídolo máximo Kün Agüero.

Del otro lado, los Valiants de John Askey vienen de sorprender eliminando al Milton Keynes Dons de la League One en primera ronda (1-0) para luego sortear la serie ante Cheltenham Town de su exacta League Two con un triplete del capitán Tom Pope (34), que irá desde el arranque en Manchester con el aval de sumar seis festejos en la campaña entre liga y copa. Asoma como la principal amenaza para el ex .

FORMACIONES

How we line-up in today's #FACup clash! XI | Bravo, Cancelo, Stones, Harwood-Bellis, Angelino, Gundogan, Silva (C), Zinchenko, Foden, Bernardo, Aguero Subs | Carson, Walker, Sterling, Jesus, Mahrez, Garcia, Doyle ⚽️ @HaysWorldwide 🔵 #ManCity pic.twitter.com/ACNRyOX77f

⚫️🔶 | #TeamNews



Here’s your #Vale line-up for today’s third round @EmiratesFACup tie against @ManCity! @Tom_Pope9 returns to the starting XI today as the only change from Wednesday, and he looks hungry! 💪🏻#PVFC pic.twitter.com/kPL8SEEQCA