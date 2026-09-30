Javier Tebas, presidente de LaLiga, lanzó un nuevo y duro ataque contra el Real Madrid, esta vez a través de las redes sociales.

El presidente de la patronal del fútbol español respondió a la publicación de una persona en "X", en la que compartió un vídeo del canal de televisión del Real Madrid relacionado con un documento sobre el Barcelona referente a un préstamo por valor de 4,5 millones de euros a la empresa "Audio Visual New Age", una compañía vinculada al propio Tebas.

En su respuesta, el presidente de LaLiga se centró en operaciones anteriores realizadas por el Real Madrid con la misma empresa.

Tebas afirmó poseer documentos que prueban estas transferencias, al declarar: "Adjunté dos ejemplos de transferencias del Real Madrid a la empresa Audio Visual New Age. Entre los años 2011 y 2013, el total de transferencias del club a esta empresa ascendió a 7.513.333,55 euros. Sí, a la misma empresa en la que participaba el Barcelona. ¡Qué curioso!".

Tebas también exigió explicaciones a dos personas vinculadas al Real Madrid sobre los motivos de aquellos traspasos.

Y escribió: "Preguntadles a Gas y a Chetín del Valle por qué se hicieron aquellas transferencias y cuál era su finalidad. Y que Chetín aclare también el correo electrónico fechado el 9 de mayo de 2018, y quién le dio las instrucciones necesarias para redactarlo".

El presidente de LaLiga fue un paso más allá y pidió que se enviaran los documentos al Real Madrid para que el club pudiera aclarar el asunto públicamente de nuevo.

Tebas concluyó sus declaraciones diciendo: "Envíales los documentos, Adrián, y pídeles que publiquen otro vídeo. Esta vez que expliquen en él lo que están ocultando. Continuará... Basta ya de mentiras y manipulaciones...".







