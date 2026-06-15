Johan Derksen criticó la política de cambios del seleccionador Ronald Koeman. El técnico de la selección holandesa fue muy cuestionado tras el empate ante Japón. Derksen habría tomado otra decisión, según declaró en el pódcast «Groeten uit Grolloo».

Si hubiera dependido de él, el domingo habría preferido a Weghorst sobre Memphis Depay, quien entró en el 70 en lugar de Donyell Malen.

Opina que, ante la dificultad para penetrar, el ariete del Ajax podría haber aportado más. «En un momento dado, te enfrentas a un partido muy difícil contra Japón. No conseguían abrirse paso por el suelo. Entonces acabas teniendo un partido soporífero», explica Derksen.

“Has convocado a Wout Weghorst para forzar el partido y no lo metes cuando se necesita”, añade Derksen, quien recuerda que Memphis lleva meses sin jugar y ha perdido velocidad.

«A Weghorst lo traes por una sola razón: si no consigues abrir el juego, puedes forzar algo y lanzar balones al área. Los delanteros tienen que rematarlos de cabeza con fuerza bruta. Este era el partido ideal para eso. La sustitución de Memphis no tenía ningún sentido».

Derksen concluye que Koeman falló en su valoración y que eso provocó el empate.

Weghorst se quedó en el banquillo todo el partido, mientras Brian Brobbey sí entró de suplente al final.