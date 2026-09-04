El neerlandés Marino Pusic, director técnico del Al-Ahli, criticó a la afición del "Raqi" tras la abultada victoria sobre el Al-Riyadh en la Liga Roshn saudí.

El Al-Ahli venció al Al-Riyadh por 5-0 en el partido que enfrentó a ambos equipos, el viernes, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, en la quinta jornada de la Liga Roshn.

El encuentro fue testigo de un fuerte ataque de la afición del Al-Ahli contra el centrocampista ucraniano Artem Bondarenko, recién llegado del Shakhtar Donetsk, ya que lanzaron silbidos contra él cada vez que tocaba el balón.

Pusic comentó este asunto en declaraciones durante la rueda de prensa posterior al partido, recogidas por el diario saudí "Al-Sharq Al-Awsat", donde dijo: "El lema del equipo es (a través del tiempo avanzaremos juntos)".

Y matizó: "Sé cuánto ama la afición del Al-Ahli a su club, pero su ausencia hoy me entristeció; hace una semana recibían con los brazos abiertos al jugador (Bondarenko), y hoy no lo recibieron bien. Todos los jugadores colaboran con su compañero para hacer feliz a la afición".

Y añadió: "Estoy encantado con todos mis jugadores. El fútbol no depende solo de los números, sino del momento y de los espacios; intento tratar a todos los jugadores de la manera adecuada, porque cada uno de ellos es capaz de marcar la diferencia".

Respecto al partido, el entrenador neerlandés dijo: "Empezamos mal, pero defendimos bien, y en cuanto marcamos el primer gol la situación mejoró. Después ofrecimos una gran actuación, y lo que hicieron los jugadores hoy tras los dos últimos partidos me hizo sentir muy orgulloso de ellos".

Y concluyó: "No se trata de lo que ocurrió en el pasado, sino de cómo continuar de aquí en adelante, y por supuesto el partido de hoy mostró una reacción muy positiva tras los resultados anteriores, y reflejó el espíritu del Al-Ahli".

Cabe recordar que la victoria fue la primera del Al-Ahli en la Liga Roshn tras dos derrotas consecutivas en las dos últimas jornadas, ante el Al-Khaleej por 1-3, y luego ante el Al-Hilal por tres goles a cero.