«¿Traiciona a su país?… Scaloni revela las preferencias de su esposa española en la final del Mundial»

A pocas horas de la final del Mundial entre Argentina y España en Nueva Jersey, el seleccionador argentino Lionel Scaloni afronta un dilema familiar: un posible segundo título podría traerle más problemas que alegrías.

En la víspera del encuentro, Scaloni confirmó que su esposa española, Elisa Montero, y sus hijos, nacidos en Mallorca, lo acompañarán pese a sus lazos. La familia de ella, en cambio, está dividida.

El seleccionador argentino afirmó: «Mi mujer y mis hijos estarán con nosotros, por supuesto. Aunque mi mujer es española, sabe muy bien por lo que estoy pasando y lo que sufro, y mis hijos lo saben aún mejor», refiriéndose al apoyo familiar con el que cuenta en su camino hacia un logro histórico que podría otorgarle su segundo título mundial.

Se conocieron en Mallorca en 2008 y allí nacieron sus hijos Ian (2012) y Noah (2016), por lo que tienen pasaporte español.

A pesar de su nacionalidad, se les vio celebrando el Mundial 2022 en Catar y la Copa América 2024 en Estados Unidos con la camiseta argentina y posando con los jugadores campeones.

Scaloni añadió con comprensión: «También hay una familia en Mallorca que quizá esté desconcertada. Es difícil para ellos, y lo entiendo. Pero, en cualquier caso, estarán contentos», en referencia a los familiares de su esposa, que desean que su selección gane su segundo título mundial.

Scaloni busca un hito histórico: llevar al “Tango” a su segundo título consecutivo, algo logrado por pocas selecciones. Pero esta gloria podría costarle un descanso familiar en casa de sus suegros en Mallorca.