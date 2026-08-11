"Traición catalana": el Barcelona espera los millones del Arsenal para vender a su estrella

Con el final del mercado de fichajes veraniego cada vez más cerca, el FC Barcelona vive una actividad frenética para reestructurar su plantilla, centrándose en la incorporación de Rodri, Julián Álvarez y Cancelo, mientras busca una salida necesaria para ajustar el límite salarial requerido para ejecutar el ambicioso plan del director deportivo Deco y del entrenador Hansi Flick.

Según el diario español "Sport", el defensa francés Jules Koundé podría ser uno de los posibles salientes en caso de recibir una oferta tentadora, especialmente después del interés serio del Arsenal por hacerse con sus servicios como alternativa a su objetivo principal, Konsa, el defensa del Aston Villa cuyo club exige más de 75 millones de euros, una cifra que el conjunto londinense considera exagerada.

Y tras la salida ya confirmada de Ronald Araújo, el Barcelona espera obtener alrededor de 40 millones de euros por la venta de Marc Casadó durante los próximos días, mientras que Koundé representa otra opción para generar ingresos adicionales, pese a haber renovado recientemente su contrato hasta el año 2030, y todos los indicios apuntan a su deseo de continuar con la Blaugrana.

Sin embargo, Koundé tiene una conversación pendiente con Flick, quien ya había aclarado la situación de varios otros jugadores como Araújo y Casadó, ya que el francés perdió su brillo la temporada pasada, y parece que el técnico alemán prefiere apostar por Éric García desde el inicio en el puesto de central.

La opción de Koundé seduce al entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, que busca un defensa híbrido y polivalente capaz de jugar como central y como lateral derecho, especialmente ante los graves problemas defensivos que sufre el equipo con el inicio de la temporada, pues William Saliba está ausente por tiempo indefinido debido a problemas de espalda, mientras que Timber padece problemas crónicos en la zona del muslo que le dificultan jugar de forma continua.

Por el momento, el Barcelona espera los acontecimientos y se prepara para todos los escenarios posibles, ya que aceptará sin duda una oferta millonaria por Koundé, siempre que garantice un central de primer nivel como sustituto, sobre todo porque Flick cubrirá el lateral izquierdo con Cancelo, cuyo fichaje ya es inminente, y con Baldé, mientras que en la derecha cuenta con alternativas como Éric García y el joven prometedor Xavi Espart, que convence claramente al técnico alemán.

Y pese al interés también del París Saint-Germain por incorporar a un defensa de primer nivel, el club francés no ha dado pasos serios en este sentido, y todos los indicios apuntan a que optará por fichar a un jugador joven de grandes expectativas, mientras que el Bayern de Múnich también tiene a Koundé en su cartera, aunque el conjunto bávaro necesita vender más que comprar.

La última palabra la tiene el propio Koundé, que se ha incorporado a los entrenamientos grupales y espera aclarar su situación definitiva con Flick, en vista de su elevadísimo valor de mercado y de su contrato que se extiende hasta 2030, lo que otorga al Barcelona un gran poder de negociación.