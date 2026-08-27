«Traición» al Arsenal: el Chelsea ficha a la estrella de Argentina

El Chelsea inglés ha llegado a un acuerdo para incorporar a una de las estrellas de la selección de Argentina, subcampeona del Mundial 2026 y campeona de la edición de 2022, según un informe periodístico.

Matt Law, destacado periodista del "Telegraph" británico, señaló este jueves a través de su cuenta en la plataforma "X" que el Chelsea ha alcanzado un acuerdo con el Aston Villa para fichar al portero argentino Emiliano Martínez a cambio de 7,5 millones de libras esterlinas.

Añadió que Martínez, de 33 años, se marchará al Chelsea de forma definitiva.

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El traspaso de Martínez al Chelsea llega tras 5 temporadas que pasó con el Aston Villa, al que se unió procedente del Arsenal en septiembre de 2020.

El argentino logró, durante su etapa con el Aston Villa, consolidarse como uno de los porteros más destacados de la Premier League.

También desempeñó un papel fundamental con la selección argentina durante los últimos años, ya que contribuyó a la conquista del Mundial 2022 y de la Copa América en dos ocasiones, además de recibir el premio Lev Yashin al mejor portero del mundo en los años 2023 y 2024.

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