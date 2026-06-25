El fútbol francés está de luto tras el fallecimiento de uno de sus jugadores por ahogamiento en el río Ródano, cerca de Lyon; el hospital certificó su muerte cerebral.

El club francés de Ganges informó que Kenzo Kis, quien se había unido el verano pasado y esta temporada jugaba en el filial, era «un jugador con talento y un joven modesto».

El suceso ocurrió en una zona prohibida para el baño, cerca del parque de Vicin, entre Villorban y Calouère-et-Quér, cuando la temperatura rondaba los 38 °C. Los bomberos atendieron una llamada que alertaba de que cuatro jóvenes estaban en apuros en el río: tres fueron rescatados ilesos, pero el cuarto, en estado crítico, murió poco después en el hospital.

Según el diario «actu», la víctima era Kenzo Kis, Tenía 21 años y era de Lyon. Se formó en la cantera del Saint-Étienne durante siete años tras pasar por el Lyon y jugar una temporada con el Saint-Brieuc (2017-2018), aunque apenas tuvo minutos con el Jangon por sus lesiones.

El Saint-Étienne, donde se formó durante siete años, le rindió homenaje: «La familia de Kenzo Kies atraviesa un momento muy difícil. Transmitimos nuestro más sincero pésame y nuestro apoyo a su familia... Kenzo, todos los aficionados del Saint-Étienne te tienen presente».

Esta muerte se suma a los 40 ahogamientos registrados en Francia desde el 18 de junio, según el primer ministro Sébastien Lecornu, muchos de ellos jóvenes.