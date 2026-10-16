La tristeza se instaló en el mundo del rugby tras el fallecimiento del sudafricano Hyron Andrews, exjugador del club inglés Sale, a los 31 años, después de caer en el hotel de concentración del equipo Johannesburg Lions, horas antes del enfrentamiento ante el francés La Rochelle, el sábado, en el marco de la Copa de Campeones de Europa.

La federación de rugby de Sudáfrica confirmó, en un comunicado oficial, que la muerte de Andrews fue consecuencia de un "accidente fortuito", y precisó que el jugador perdió la vida a causa de su caída, en un suceso que conmocionó a sus compañeros, a sus familiares y a la comunidad del rugby de su país.

Rudolf Straeuli, director ejecutivo del Johannesburg Lions, declaró que el club recibió la noticia del fallecimiento con profunda tristeza, y subrayó que Andrews no era solo un jugador talentoso, sino un miembro muy querido de la familia del equipo, al que se había incorporado durante la presente temporada.

Straeuli añadió que el club traslada sus más sinceras condolencias a la esposa del fallecido, Majellyn, y a sus dos hijos, Hendrix y Emerson, además de a su familia y amigos, y recalcó que su recuerdo permanecerá presente entre sus compañeros y entre todos quienes lo conocieron.

Los Lions decidieron disputar su partido ante La Rochelle en homenaje a la memoria del jugador, mientras que se acordó guardar un minuto de silencio en todos los encuentros de la jornada inaugural del torneo, en señal de duelo por su pérdida.

Mark Alexander, presidente de la federación sudafricana de rugby, expresó su conmoción por el fallecimiento, al que calificó de noticia dolorosa, y ofreció sus condolencias a la familia del jugador, a sus compañeros y a sus seguidores.

Andrews había regresado a Sudáfrica el pasado verano, tras poner fin a su etapa en el club inglés Sale, con cuya camiseta disputó 45 partidos desde su llegada en febrero de 2024, procedente del equipo sudafricano Sharks.

Alex Sanderson, director de rugby del Sale, elogió su personalidad dentro y fuera del campo, y lo describió como el compañero ideal y una persona entrañable, con un gran sentido del humor y muy apreciada por sus compañeros.

Aunque no llegó a jugar con la selección absoluta de Sudáfrica, Andrews sí representó a la selección juvenil en 2015, dejando su huella en su trayectoria deportiva antes de su repentina muerte, que ha traído a la memoria el fallecimiento de Anthony Foley, extécnico del Munster irlandés, en París en 2016, antes de uno de los partidos de la Copa de Campeones de Europa.

Esta tragedia llega en un momento en el que los Lions se preparan para afrontar su participación en la gran competición continental de clubes, después de que los equipos sudafricanos se incorporaran a las competiciones europeas en la temporada 2022-2023, y en medio de un buen inicio del equipo en el United Rugby Championship esta temporada.