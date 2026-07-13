Tragedia en Portugal: muere una estrella del Benfica en un accidente de tráfico

Emmanuel de Jesús Bonfim Evaristo, «Mano», exjugador del Benfica, murió a los 43 años en un accidente de tráfico en Sobral de Monte Agrasso, al norte de Lisboa.

Según la prensa lusa, el exinternacional perdió el control de su coche cuando volvía solo a casa, a cuatro kilómetros del punto del impacto, por una carretera que conocía bien.

Quedó atrapado en el habitáculo y sufrió un paro cardiorrespiratorio; pese a los intentos de reanimación, los servicios de emergencia solo pudieron confirmar su fallecimiento. La Guardia Nacional Republicana sigue investigando las causas del accidente, en el que no hubo más vehículos implicados.

Mano destacó como extremo derecho y jugó en varios clubes, principalmente en el Benfica (2004-2008), además de Alferca, Estrela Amadora, Marítimo y Vitória Setúbal. antes de retirarse en 2019 con el Vilafranquense.

El Benfica expresó sus «sinceras condolencias por el fallecimiento de Mano, exjugador del club», y transmitió «su más sentido pésame a su familia y amigos», mientras que el Alverca lo lamentó con profunda tristeza, asegurando que ofrecía «sus más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todos aquellos que compartieron su vida y su carrera profesional».

La Liga Portuguesa también lamentó su pérdida y envió sus condolencias a la familia y amigos del futbolista.

El exinternacional Edinho, amigo del fallecido, publicó un emotivo mensaje en redes: «Me has dejado una pesada carga sobre los hombros, hermano, pero cuidaré de tu hijo como si fuera el mío, tal y como tú hiciste con el mío. Tu recuerdo permanecerá vivo en él para siempre».