Tragedia en Jordania: ¡Un muerto y nueve heridos por el partido de Argelia!

Una persona murió y otras ocho resultaron heridas en una avalancha ocurrida la madrugada del martes en la plaza Al-Hashimiya, en el centro de Amán, donde miles de aficionados veían en pantallas gigantes el partido de clasificación para el Mundial 2026 entre Jordania y Argelia.

El portavoz de la Dirección General de Seguridad, Amer Al-Sertawi, informó que los servicios de emergencia trasladaron a nueve personas al hospital, donde una falleció y las demás se estabilizaron. El cuerpo fue enviado a medicina forense para determinar la causa de la muerte.

Se ha abierto una investigación urgente para esclarecer las circunstancias.

Las autoridades ya investigan las causas del incidente, ocurrido en la plaza Al-Hashimiya, frente al Anfiteatro Romano, donde desde la noche del lunes se concentró gran público para ver el segundo partido de Jordania en el Mundial.

Estos eventos forman parte de una iniciativa que retransmite los partidos de la selección en espacios públicos para impulsar el ambiente festivo y el comercio local.

Actividades similares sin incidentes

A la misma hora no hubo incidentes en las proyecciones de Jerash, al norte, ni de Petra y Aqaba, al sur, lo que plantea dudas sobre las medidas de seguridad en la plaza Al-Hashimiya.

El partido terminó con la derrota de los «Al-Nashami» (1-2) y su eliminación del Mundial antes de enfrentarse a Argentina en la última jornada de la fase de grupos.