Tragedia en Ghana: un jugador muere y sus compañeros huyen al bosque tras un ataque armado contra el autobús del equipo

Ghana vivió una tragedia ayer domingo tras el ataque al autobús del equipo Perikom Chelsea, de la Premier League ghanesa.

La Federación Ghanesa de Fútbol confirmó la muerte del extremo Dominic Frimpong tras el ataque armado al autobús del Perikom Chelsea, ocurrido el domingo al regreso de un partido de la Premier League de Ghana en Samartex.

El ataque ocurrió en la carretera Bepani-Guaso, en Ahireso, cuando los asaltantes detuvieron el autobús y abrieron fuego; varios jugadores y miembros del cuerpo técnico huyeron para salvar sus vidas.

Según el diario «As», los atacantes dispararon al autobús cuando intentaba retroceder, alcanzando en la cabeza a Frimpong, de 20 años. Murió posteriormente en el hospital, única víctima confirmada. Según la prensa local, varios jugadores y miembros del cuerpo técnico siguen desaparecidos tras refugiarse en el bosque.

La Federación de Fútbol de Ghana (GFA) confirmó el deceso y expresó su consternación.

El suceso ha conmocionado al fútbol ghanés, y la Federación ha expresado su más sincero pésame a la familia del jugador, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a todo el club.