Tragedia en el mundo del fútbol: muere Giacomo Ghiardelli, de 22 años, ex de Juventus y Alessandria

Giacomo Ghiardelli, joven centrocampista piamontés inmerso en su batalla más difícil contra una grave enfermedad, ha fallecido con solo 22 años. Nacido en Casale Monferrato el 15 de febrero de 2004, Ghiardelli se formó en las categorías inferiores de Juventus y Alessandria, antes de pasar al Asti, en Serie D. En el club blanquirrojo se había ganado la continuidad en la plantilla del primer equipo también para la temporada 2024-2025: un camino interrumpido por el agravamiento de una grave patología ante la que la familia y los clubes han optado por la máxima discreción.





EL RECUERDO - El Alessandria Calcio ha confiado a sus canales sociales un recuerdo tan esencial como profundo: «Vuela alto, Mino, siempre en nuestros corazones». A estas palabras se ha unido el dolor del ASD Asti, que ha arropado a los familiares dando testimonio del cariño de una comunidad en estado de shock. Grande es la conmoción en el mundo del fútbol piamontés y nacional por una pérdida llegada apenas unas horas después del conmovedor mensaje de ánimo que le enviaron con motivo del duelo precisamente entre los dos clubes que marcaron la carrera del chico.





El domingo se jugó en el Moccagatta el Alessandria-Asti: sus dos exequipos y los aficionados le dedicaron un momento de apoyo muy sentido. Una pancarta exhibida en la Gradinata Nord con la frase "Forza Mino", la camiseta número 46 de Ghiardelli mostrada por el capitán del Asti, Silvio Brustolin, y el aplauso de todo el estadio.



