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Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Trabzon listo para cerrar el acuerdo: un caso complejo entre el Al-Hilal y Núñez

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Un último obstáculo aplaza el fichaje

El Trabzonspor se ha acercado a cerrar el fichaje de un destacado delantero extranjero, en un momento en el que continúan los movimientos del club turco para reforzar la línea media antes del cierre del mercado de fichajes.

El sitio turco 61saat reveló que las negociaciones sobre el traspaso del uruguayo Darwin Núñez, delantero del Al-Hilal saudí, al Trabzonspor han experimentado avances positivos, después de que el club y el jugador llegaran a un acuerdo sobre los términos de la operación, mientras que algunos detalles económicos siguen retrasando su cierre oficial.

La fuente aclaró que Núñez percibe del Al-Hilal un salario anual de cerca de 20 millones de euros.

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Según la información recibida, el delantero uruguayo tiene pendientes de cobro con el Al-Hilal 12 millones de euros, y el jugador trabaja actualmente en resolver este asunto, sobre todo porque la cantidad está sujeta a impuestos, algo que ha provocado que las negociaciones se prolonguen.

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Las conversaciones en este aspecto avanzan de forma positiva, en medio de la creencia de algunos responsables del Trabzonspor de que la operación podría cerrarse en cualquier momento, aunque los aspectos económicos siguen siendo un factor influyente en el momento del anuncio definitivo.

Al mismo tiempo, el Trabzonspor continúa su búsqueda de un centrocampista extranjero para reforzar sus filas, ya que entró en negociaciones con un joven jugador de Inglaterra —cuyo nombre no se mencionó—, pero su club rechazó la oferta presentada para hacerse con sus servicios. 

El club también mantuvo conversaciones con Atakan Karazor, jugador del Stuttgart, sobre su incorporación a sus filas, aunque las negociaciones no alcanzaron un acuerdo, con la posibilidad de celebrar una nueva reunión entre ambas partes durante el próximo periodo.

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El sitio concluyó: "La lista de extranjeros del Trabzonspor espera un cambio sorpresa, ya que el club busca un centrocampista joven de gran altura y que sepa jugar en la posición de pivote, lo que podría obligar a la salida de uno de los jugadores extranjeros actuales para hacer sitio a la nueva incorporación".

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