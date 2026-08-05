Trabajó recientemente para el Liverpool FC: al parecer, Niko Kovac recibirá refuerzos en el BVB

Según Sport Bild, Roderick van der Ham firmará próximamente. El neerlandés de 35 años trabajó por última vez para el FC Liverpool, pero dejó el club en medio de una gran reestructuración de personal al mismo tiempo que el entrenador jefe Arne Slot. Su sucesor, Andoni Iraloa, llegó con su propio cuerpo técnico.





Van der Ham comenzó su carrera como entrenador en el fútbol base neerlandés con solo 16 años. Más tarde trabajó como analista de vídeo para los clubes profesionales RKC Waalwijk, NAC Breda y Heracles Almelo. De 2018 a 2019 desempeñó la misma función en la selección neerlandesa sub-19.

En 2022, van der Ham se unió al cuerpo técnico de Slot en el Feyenoord de Róterdam. Algunos meses después del cambio de Slot al FC Liverpool en 2024, lo siguió hasta la Premier League como analista de vídeo. En total, van der Ham trabajó alrededor de un año y medio para los Reds y en 2025 ganó la Premier League.

BVB: también debería llegar un nuevo jardinero

En el BVB, trabajará en el futuro como jefe de análisis a las órdenes del técnico Niko Kovac. Los asistentes de Kovac son su hermano Robert, Filip Tapalovic y Stephen Rands. Matthias Kleinsteiber ejerce como entrenador de porteros. Según el informe, además de van der Ham llegará otro nuevo fichaje desde Inglaterra: el jardinero Scott Tingley. En su último trabajo se encargó durante más de diez años del césped del FC Watford, equipo de segunda división.

La expedición del Dortmund regresó el domingo de una gira de preparación por Japón y ahora prepara la nueva temporada en casa. El domingo, el BVB se enfrentará al FC Arsenal en un amistoso. Su primer partido oficial llegará el 22 de agosto, en la Supercopa contra el FC Bayern, campeón del doblete. El día 29, el Hamburger SV visitará Dortmund en el arranque de la Bundesliga, antes de que el 1 de septiembre llegue el duelo ante el HEBC Hamburg en la primera ronda de la Copa de Alemania.