Trabajó por última vez en el FC Liverpool: Niko Kovac recibirá al parecer refuerzos en el BVB

Según Sport Bild, Roderick van der Ham firmará próximamente. El neerlandés de 35 años trabajó por última vez para el FC Liverpool, pero dejó el club en medio de una gran reestructuración de personal al mismo tiempo que el entrenador jefe Arne Slot. Su sucesor, Andoni Iraloa, llegó con su propio cuerpo técnico.

Van der Ham comenzó su carrera como entrenador en el fútbol base neerlandés con apenas 16 años. Más tarde trabajó como analista de vídeo para los clubes profesionales RKC Waalwijk, NAC Breda y Heracles Almelo. De 2018 a 2019 desempeñó la misma función en la selección neerlandesa sub-19.

En 2022, van der Ham se incorporó al cuerpo técnico de Slot en el Feyenoord Rotterdam. Unos meses después del cambio de este al FC Liverpool en 2024, lo siguió a la Premier League como analista de vídeo. En total, van der Ham trabajó alrededor de un año y medio para los Reds, y en 2025 ganó la Premier League.

BVB: también debería llegar un nuevo greenkeeper

En el BVB, trabajará en el futuro para el entrenador Niko Kovac como analista jefe. Los asistentes de Kovac son su hermano Robert, Filip Tapalovic y Stephen Rands. Matthias Kleinsteiber ejerce como entrenador de porteros. Según el informe, además de van der Ham llegará un segundo fichaje procedente de Inglaterra: el greenkeeper Scott Tingley. Hasta ahora se encargó durante más de diez años del césped del FC Watford, club de la segunda división.

La expedición del Dortmund regresó el domingo de una gira de preparación por Japón y ahora se prepara en casa para la nueva temporada. El domingo, el BVB jugará un amistoso contra el FC Arsenal. El primer partido oficial llegará entonces el 22 de agosto en la Supercopa contra el FC Bayern, campeón del doblete. El día 29, el Hamburger SV visitará Dortmund en el arranque de la Bundesliga, antes de que el 1 de septiembre llegue el duelo contra el HEBC Hamburg en la primera ronda de la DFB-Pokal.