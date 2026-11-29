Cómo ver el Toulouse vs Rennes con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 12 29 nov 2026 - 11:15 Stadium de Toulouse

El Toulouse recibe al Rennes el domingo en el Stadium de Toulouse, en un partido de la Ligue 1 al que el conjunto visitante llega tras un repentino cambio en el banquillo.

El Toulouse ocupa la 12.ª posición y lleva dos partidos invicto, tras empatar 1-1 con el Lens el 21 de noviembre. El equipo de Jens Berthel Askou también ganó 3-1 al Estrasburgo a principios de este mes, aunque perdió 2-0 ante el Marsella el 1 de noviembre.

El Rennes afronta el viaje con el ánimo mucho peor. Franck Haise fue destituido el viernes, un día después de que la derrota por 3-1 ante el NEC en la Europa League ampliara a cinco partidos la racha del club sin ganar en todas las competiciones.

Los ayudantes de Haise, Johann Ramare y Lilian Nalis, también se han marchado. Sebastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelievre y Herve Sekli se harán cargo del equipo de forma provisional, empezando por este viaje al sur de Francia.

El Rennes no gana desde su triunfo por 3-0 sobre el Estrasburgo el 25 de octubre. Es noveno en la clasificación, tres puestos por encima del Toulouse, pero su racha reciente resulta preocupante tras las derrotas ante el Lille y el Niza y el empate con el Lorient.

Los enfrentamientos previos dan motivos para el optimismo al Toulouse, que ha ganado tres de los últimos cinco, aunque el Rennes se impuso en el más reciente, disputado en febrero.