Totti, del fútbol al baloncesto, es el nuevo asesor de Maxima Roma: «Necesitaba nuevos estímulos»

Francesco Totti salta a la cancha con el baloncesto: participará en el proyecto de la Maxima Roma como asesor de la propiedad, y también será delegado para el desarrollo de la afición y de las operaciones de Responsabilidad Social Corporativa. Así lo anunció el club. Totti ha elegido poner su nombre y su experiencia al servicio de un proyecto que quiere devolver a la Capital a los máximos niveles del baloncesto italiano y europeo, desde la Serie A hasta la EuroCup.









NUEVOS ESTÍMULOS - «Tenía ganas de nuevos estímulos y sentía el deseo de ponerme a prueba aceptando un nuevo desafío -son las palabras de Totti-. El rol y, sobre todo, el proyecto que me propusieron me convencieron desde el primer momento. Estoy muy feliz de poder ser parte activa de este proyecto y agradezco al club la confianza que ha decidido depositar en mí. El primer objetivo será construir un grupo sólido, reforzar el equipo y crear todas las condiciones para convertirnos en una excelencia del campeonato italiano. Después miraremos a Europa y más allá. La ambición es importante, pero lo es aún más el deseo de construir algo que pueda durar en el tiempo: queremos regalar a Roma y a los romanos un equipo de baloncesto al que apoyar, en el que reconocerse y del que sentirse orgullosos. Por eso he aceptado ser asesor de la propiedad, delegado para el desarrollo de la afición y de las operaciones de RSC».











