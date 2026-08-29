Newcastle United le ha propinado una noche dolorosa al Tottenham Hotspur. Los londinenses fueron durante mucho tiempo el mejor equipo, pero no estuvieron lo suficientemente eficaces y no marcaron. Newcastle sí lo hizo, por medio de Anthony Elanga y Yoane Wissa: 0-2. El Tottenham ya había perdido también el partido inaugural, contra el Brentford (3-0), y por ello es colista provisional de la Premier League, todavía sin puntos. Newcastle sumó la semana pasada un punto ante el Liverpool y ahora, con la victoria en Londres, tiene cuatro: un gran inicio para el técnico Matthias Jaissle.

El primer peligro serio fue de Newcastle, donde Sven Botman comenzó en el once titular y Sean Steur tuvo asignado un papel de suplente. Anthony Elanga vio espacio por encima de Antonín Kinský y lo intentó con una vaselina, que se marchó fuera.

Los Spurs, con Micky van de Ven y Jan Paul van Hecke como centrales, respondieron por medio de Mathys Tel. El potente disparo del francés fue desviado con una gran mano junto al poste por el portero del Newcastle, Lukas Hornícek.

Los Spurs siguieron buscando el ataque y parecían estar prácticamente seguros de ponerse 1-0 después de que Pedro Porro encontrara espacio en el área para sacar un remate. Lewis Hall se lanzó ante el intento del campeón del mundo y evitó el que parecía un gol inicial seguro.

Como una magnífica volea de Porro se fue poco después por encima por muy poco y Andy Robertson no logró superar a Hornícek, tampoco Van Hecke pudo abrir el marcador. Hornícek, fichado este verano por treinta millones de euros procedente del SC Braga, volvió a intervenir de forma brillante.

También tras el descanso, el Tottenham fue el mejor equipo. Además, se acercaba el regreso de Mohammed Kudus, que no jugaba desde enero por una persistente lesión en el muslo.

Poco después de que Omar Marmoush culminara su gran regate con un disparo que se fue fuera, Newcastle golpeó al otro lado. Un magnífico pase en profundidad llegó a Amar Dedic, que encontró a Elanga. Se giró y, con un toque que entró tras golpear en el interior del poste, hizo el 0-1.

El técnico Roberto De Zerbi metió en el campo a Kudus con la esperanza de sacar al menos un punto del partido. El ex del Ajax se dejó ver de inmediato, pero fue Newcastle quien volvió a golpear.

A unos veinte minutos del final, amplió la ventaja. El suplente Nick Woltemade fue importante al instante con su cabezazo hacia Wissa, que definió de cerca y obligó a Kinský a recoger el balón de su portería por segunda vez.



