Torres tiene la "cabeza cuadrada" para armar el once de Alajuelense

Ante la presencia de varios lesionados, el técnico colombiano reconoció los problemas para enfrentar a Cartaginés.

Alajuelense busca ingresar a la Segunda Fase del Clausura 2019 y para eso afronta un duelo clave contra Cartaginés, aunque el entrenador Hernán Torres consideró que tiene varios inconvenientes para armar su equipo.

“Guevara no puede estar por una contractura, tenemos que esperar el dictamen médico. Tengo la cabeza cuadrada porque tengo muchos problemas, vamos a mirar para armar el mejor once. Estamos en una situación difícil en ese aspecto por la situación de las bandas, lo de Garrido, lo de Guevara y algunos con fatiga muscular, pero esto es así”, declaró el colombiano a los medios.

Además, La Liga no tendrá a Barlon Sequeira ni a José Salvatierra, quienes siguen lesionados .“Me toca recurrir al alto rendimiento y no hay de otra, pero me tocará eso. De hecho mañana (miércoles) todo el banco será de alto rendimiento”, consideró.

“Estamos urgidos pero quizás un poco más nosotros. Mañana es un partido importantísimo para los dos equipos”, concluyó Torres.