Ferran Torres, delantero del Barcelona, abrió la puerta a las especulaciones sobre su futuro tras hablar de la posibilidad de fichar por el París Saint-Germain, asegurando que en el fútbol no se puede predecir lo que puede pasar.

Ferran Torres se encuentra estos días en Estados Unidos, dentro de un evento promocional con la empresa Under Armour, donde recibió una pregunta sobre su futuro durante una entrevista en el programa Today, que emite la cadena "NBC".

El autor del gol que dio a España su segundo título en la Copa del Mundo confirmó, en un principio, la continuidad de su vinculación con el Barça, al responder a una pregunta sobre el supuesto interés del Saint-Germain, diciendo: "En este momento, tengo contrato con el Barcelona".

Pero Ferran Torres lanzó otra declaración llamativa que no pasó desapercibida, al afirmar: "Pero sinceramente, en el fútbol, nadie sabe lo que puede pasar".

Las declaraciones del delantero llegan coincidiendo con el periodo de fichajes, lo que aumenta las especulaciones sobre su futuro, pese a que sigue vinculado al Barcelona con contrato en la actualidad.