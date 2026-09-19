Torres rompe su silencio sobre el Balón de Oro y revela el secreto del genio de Guardiola y Enrique

Fernando Torres no deja de buscar los pequeños detalles que hacen a los grandes entrenadores. Tras vivir muchos años dentro del rectángulo verde, el español ha comenzado un nuevo viaje en la banda, poniendo su experiencia y sus vivencias a prueba con el fin de forjar una identidad como técnico que sea propia.

El joven entrenador del Atlético de Madrid cree que el éxito no llega por casualidad, sino que se alcanza cuando el ser humano se aferra a su sueño y se entrega por completo a lograrlo, una filosofía que trata de aplicar en su actual etapa como entrenador.

Torres habló sobre los entrenadores más destacados que dejaron huella en su trayectoria durante su conversación con el diario "Marca", señalando que el alemán Jürgen Klopp fue una de las figuras que más llamó su atención.

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Torres dijo que tuvo la suerte de visitar al Liverpool durante la última temporada de Klopp, donde tuvo la oportunidad de seguir de cerca al técnico alemán, asistir a las reuniones del equipo, estar en el hotel y observar la forma en que anunciaba el once titular.

Explicó: "Lo que vi en los equipos de Klopp fue extraordinario; la vitalidad, la sinceridad, la presión y el entusiasmo, y lo más importante, la forma en que los jugadores se involucran con la idea. Me gustaba mucho el estilo de juego ofensivo e integral que propone".

Añadió que lo que más le impresionó fue el respeto mutuo entre el entrenador y los jugadores, y la fe de todos en la idea que plantea el entrenador, afirmando que Klopp le hizo entender que la imagen con la que un entrenador quiere que se muestre su equipo comienza en los entrenamientos.

Torres no se interesa por el Balón de Oro

Sobre la eterna polémica en torno al premio del Balón de Oro, Torres se negó a entrar en la carrera de las candidaturas, afirmando que su atención está puesta en la selección española y sus jugadores.

Dijo: "Sinceramente, no me interesa mucho este tema. España ganó la Copa del Mundo y fuimos los mejores. Tenemos a Lamine Yamal, Fabián Ruiz, Rodri, Pedri y Payna, y hay muchos jugadores que merecen reconocimiento".

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Torres elogió a Luis Enrique, considerando que su personalidad y su firmeza son de las principales razones de su éxito, junto a su capacidad para anticiparse a los problemas y buscar soluciones antes de que surjan.

Añadió que Enrique se parece a Pep Guardiola en este punto, ya que ninguno de los dos espera a que el rival descubra sus puntos débiles, sino que ambos continúan desarrollando sus ideas constantemente, incluso cuando todos creen que ya conocen su forma de jugar.

La lista de Torres con los mejores entrenadores

Torres eligió a diez entrenadores y describió a cada uno de ellos con una palabra que refleja lo más destacado de su personalidad:

Luis Aragonés: el padre

Vicente del Bosque: la gestión

Carlo Ancelotti: la inteligencia

José Mourinho: el líder

Rafa Benítez: la precisión

Diego Simeone: la pasión

Pep Guardiola: la genialidad

Luis Enrique: otra genialidad, inspirador

Hansi Flick: extraordinario

Luis de la Fuente: un ejemplo a seguir

Torres afirmó al mismo tiempo que procura seguir siempre al Atlético de Madrid y al Barcelona, porque disfruta viendo sus partidos, pero cuando sigue a su exequipo se transforma de entrenador en aficionado, e intenta disfrutar del partido lejos de las presiones de la profesión.