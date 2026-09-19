Torres revela la clave antes del derbi y sorprende a todos con su opinión sobre Mourinho

Hay sueños que no terminan con la retirada del fútbol, sino que cambian de forma y dan inicio a un nuevo camino para hacerlos realidad. Ese es el caso de Fernando Torres, exestrella del Atlético de Madrid y de la selección española, que pasó de perseguir la gloria dentro del rectángulo verde a buscar labrarse un nombre en el banquillo.

Torres cree que los sueños se hacen realidad cuando la persona se entrega a ellos y persigue lo que quiere con determinación y pasión, un principio que parece regir su nueva etapa. Esta vez el sueño no tiene que ver con marcar goles ni levantar títulos, sino con construir una personalidad propia como entrenador y alcanzar los niveles más altos en el mundo de la dirección técnica, aprovechando las experiencias de un amplio grupo de entrenadores con los que trabajó a lo largo de su carrera.

Y en el Atlético de Madrid, "El Niño" ya ha empezado a colocar las primeras piedras de su proyecto como entrenador, tratando de dar forma a su propia filosofía, mientras conserva lo mejor que aprendió de cada técnico que dejó huella en su trayectoria. Pero, pese a estar volcado en el trabajo de entrenador, aún quedan otros sueños más sencillos, aunque no menos apasionantes, entre los que destaca el derbi de Madrid.

Torres regresa al derbi, pero con ojos de aficionado

Fernando Torres estará presente en las gradas del estadio Metropolitano para seguir el derbi de Madrid el domingo, como suele hacer siempre que las circunstancias se lo permiten, tratando esta vez de dejar de lado al entrenador y recuperar la figura del aficionado enamorado del Atlético de Madrid.

Torres dice sobre esos momentos: "Cuando voy al estadio Metropolitano, intento ponerme la bufanda de aficionado del Atlético de Madrid y disfrutar viendo al equipo. Intento no analizar demasiado las cosas, sino ir solo a ver a mi equipo, a animarlo, a estar con mi afición y a sentir la emoción. Intento olvidarme un poco del entrenador. Es algo inevitable, pero lo intento".

Y esa tarea parece difícil para un hombre que pasó largos años en el fútbol y para quien el análisis y la reflexión sobre los detalles se han convertido en parte de su vida diaria; pero el día del derbi trata de dejar todo eso atrás y de vivir el partido como aficionado antes que como cualquier otra cosa.

Hace muchos años, era un niño pequeño que caminaba por los pasillos del Atlético de Madrid y soñaba con llegar a lo más alto del fútbol. Hoy, el campeón del mundo vuelve a trazar sus pasos dentro del mismo club, pero desde una posición completamente distinta.

Y lo que más une a Torres con su pasado es la espinillera que llevó durante su primer partido con el Atlético de Madrid ante el Leganés en el estadio Vicente Calderón, que aún conserva y lleva bajo el brazo, como un recuerdo que enlaza el viejo sueño con la nueva ambición.

Esta vez, Torres no busca la gloria como jugador, sino que trabaja en forjarse como entrenador y en consolidar su estilo y su personalidad propios, aprovechando un largo legado que construyó dentro y fuera del campo.

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Sobre el estilo con el que quiere que se muestren sus equipos, Torres explicó que quiere equipos que reflejen el tipo de fútbol que le gusta ver, señalando que prefiere el estilo atrevido, dinámico y directo.

Dijo: "Quiero que mis equipos se parezcan a lo que me gusta ver en la televisión. Me gustan los equipos atrevidos, dinámicos, directos, que atacan de un extremo al otro del campo, que adoptan un estilo de juego moderno y cambiante, capaces de atacar y defender por igual, y en los que suceden cosas de forma continua durante todo el partido".

Y añadió al diario español "Marca": "Creo que es una manera excelente de conectar con el otro pilar fundamental del fútbol, que es la afición. Cuando los aficionados ven un partido y se levantan de sus asientos una y otra vez, y las cosas siguen sucediendo a gran velocidad, quedan muy atraídos por ello, y especialmente con el Atlético de Madrid".

A través de estas palabras se aprecian algunos de los rasgos sobre los que Torres quiere construir su identidad como entrenador: un fútbol ofensivo y dinámico, basado en la audacia y la rapidez en las transiciones, y que no se separa de la relación con la afición ni del estado de emoción que generan los partidos.

Mourinho, Simeone y Klopp: ¿quién dejó su huella en Torres?

Torres no empezó su camino como entrenador desde la nada, pues lleva en su memoria experiencias con un gran número de técnicos de escuelas distintas, después de haber jugado bajo la dirección de nombres destacados en España, Inglaterra y Europa.

Cuando se le preguntó por el libro o el manual de entrenamiento que tiene sobre su mesilla de noche, Torres habló de una larga lista de entrenadores de los que aprendió a lo largo de su carrera.

Dijo: "Tengo la suerte de haber trabajado con algunos entrenadores extraordinarios, incluso antes de plantearme ser entrenador. Habría aprendido y anotado muchas cosas, pero estuve con Luis, que tuvo una gran influencia en mí, luego con Vicente en la selección, y todos los entrenadores con los que trabajé en el Atlético de Madrid".

Y continuó: "Luego me fui a Inglaterra con Rafa Benítez, un entrenador que tuvo una gran influencia en mí, y Ancelotti, después Mourinho, y Simeone... Trabajé con algunos entrenadores extraordinarios, pero entonces nunca pensé en llegar a ser yo mismo entrenador".

Y aclaró: "Creo que adquirí un poco de cada uno de ellos y aprendí de todos, pero una vez que me centré en mi deseo de ser entrenador, vi que Jürgen Klopp fue quien dejó una verdadera huella en mí".

Así, parece que Torres no ve su trayectoria como jugador simplemente como un camino lleno de recuerdos, sino como una escuela completa de entrenamiento, en la que reunió ideas y experiencias de distintos técnicos, antes de empezar a reformularlas de acuerdo con su personalidad.

El Atlético entre los ojos del aficionado y del entrenador

La presencia de Torres en el estadio Metropolitano lo coloca ante una ecuación diferente. Por un lado, es un aficionado enamorado del Atlético; por otro, es un joven entrenador al que le cuesta detener su mente y dejar de analizar lo que sucede dentro del campo. Pero Torres intenta, en la medida de lo posible, separar los dos papeles.

Dice: "Cuando voy al estadio Metropolitano, intento ponerme la bufanda de aficionado del Atlético de Madrid y disfrutar viendo al equipo. Intento no analizar demasiado las cosas, sino ir solo a ver a mi equipo, a animarlo, a estar con mi afición y a sentir la emoción. Intento olvidarme un poco del entrenador. Es algo inevitable, pero lo intento".

Y pensando en el derbi de Madrid, se le preguntó a Torres si el Atlético de Madrid merecía entrar en el partido como el favorito, especialmente después de que el equipo sufriera en los derbis durante su etapa como jugador más de lo que sufre ahora.

Pero Torres se negó a entrar en el juego de las etiquetas, subrayando que lo más importante para el Atlético es el estado anímico que vive el equipo en la actualidad.

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Dijo: "Nunca me ha gustado etiquetar las cosas. ¿Quién es el equipo favorito para ganar? Creo que lo que tiene hoy el Atlético de Madrid es la ilusión por el partido y la confianza en su capacidad de ganar. Es un gran cambio en comparación con antes".

Y en lugar de hablar de la superioridad teórica, Torres se centró en la ilusión y la confianza que rodean al Atlético antes de enfrentarse a su vecino, el Real Madrid.

Torres considera que el Atlético de Madrid actual es distinto del equipo que existía la temporada pasada, especialmente ante los grandes cambios que ha tenido su plantilla.

Dijo: "Sé que hay muchos fichajes, y algunas bajas importantes, y que están pasando por una etapa de crecimiento evidente. Es difícil predecir el once inicial hoy, por ejemplo. Tienen una moral muy alta y un equipo estupendo".

Las palabras de Torres apuntan a que el equipo todavía se encuentra en una fase de construcción y de formación de una nueva identidad, ante los cambios que ha vivido su plantilla, lo que hace que el juicio definitivo sobre su nivel sea algo que necesita más tiempo.

Mourinho en el Real Madrid: un liderazgo diferente

Y cuando la conversación pasó al Real Madrid bajo la dirección de José Mourinho, Torres habló del técnico portugués desde el punto de vista de su conocimiento previo de él, señalando que lo que más lo distingue, a su juicio, es su capacidad de liderazgo dentro del vestuario.

Dijo: "No tengo relación directa con este equipo. Conocía a Mourinho como un líder excepcional en el vestuario. Esa capacidad de liderazgo es lo que más lo distingue".

Y añadió: "Y ahora no formo parte del equipo, así que eso no se ve con claridad. Vemos a un entrenador más maduro; estoy seguro de que sabe gestionar los grupos, y creo que eso es sumamente importante para el vestuario".

Con ello, Torres centró su valoración de Mourinho en la faceta del liderazgo y la gestión del grupo, uno de los rasgos que dice haber percibido él mismo durante la etapa en la que trabajó bajo la dirección del técnico portugués.

Y sobre su opinión acerca del Real Madrid actual, Torres reconoció que no ha visto muchos partidos del equipo esta temporada, pero señaló que la imagen que ha visto confirma que el club cuenta con un grupo de jugadores destacados.

Dijo: "No he visto muchos de sus partidos. La verdad es que no he visto muchos partidos de fútbol este año, pero sí he visto muchos partidos del Barcelona porque es un partido estupendo".

Y añadió: "Por supuesto, he visto todos los partidos del Atlético, y por lo que he visto del Real Madrid, está claro que tienen jugadores extraordinarios, y cuando el partido parece perdido, lo ganan. Como de costumbre".

¿Es el Barcelona el favorito más claro?

Y cuando se le preguntó a Torres si el Barcelona debía ser el favorito, él también rechazó emitir juicios prematuros, subrayando que la temporada aún está en sus comienzos y que el camino por delante de todos los equipos es largo.

Dijo: "Estamos solo al principio del recorrido. La temporada es muy larga, hay lesiones y mil posibilidades... Creo que hoy es uno de los equipos que mejor juegan de Europa, sin duda, pero todavía queda mucho recorrido".

Las palabras de Torres reflejan su deseo de evitar los juicios prematuros, sobre todo en una temporada larga en la que el equilibrio de fuerzas puede cambiar por efecto de las lesiones, los resultados y la evolución de los equipos.

Y al acercarse la conversación a la final de la Liga de Campeones, que se disputará en el estadio Metropolitano, se le preguntó a Torres si eso representaba algo bueno o malo para el Atlético de Madrid.

Pero el jugador y joven entrenador abordó el asunto desde un ángulo diferente, subrayando que el club se ha vuelto más dispuesto a hablar con franqueza de sus aspiraciones, sin permitir que eso influya en el presente.

Dijo: "Creo que el Atlético se ha vuelto, y espero que esto continúe, más atrevido a la hora de hablar de las cosas con franqueza. Cuando se plantean estas preguntas, parece que algunos temen responderlas porque creamos una situación incómoda".

Y añadió: "Nosotros, como aficionados, tenemos que acudir a los partidos deseando que el equipo gane. Pero no vamos a pensar en algo que sucederá en mayo, porque el recorrido aún es largo".

Y Torres cerró sus declaraciones con un mensaje claro sobre afrontar la temporada paso a paso, diciendo: "Cuando llegue el momento del próximo partido de la Liga de Campeones, lo afrontaremos, igual que lo afrontaremos el próximo domingo".

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