El París Saint-Germain logró su primera victoria en su andadura por la liga francesa con un difícil triunfo a domicilio ante el Brest por un gol a cero, en el partido disputado en el estadio Francis-Le Blé como cierre de la cuarta jornada, en un encuentro cargado de emociones especiales tras el homenaje a Éric Roy, fallecido durante el verano.

El París Saint-Germain llegó al partido con la moral alta tras su gran victoria europea sobre el Slovan Bratislava por 6-1, mientras que Luis Enrique apostó por una nueva línea de ataque, con Ferran Torres en la posición de delantero centro junto a Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

El conjunto parisino no tardó en abrir el marcador, después de que Torres batiera la portería del Brest en el minuto cinco, tras una jugada que comenzó con una serie de tres pases liderada por João Neves, antes de que Dembélé cediera el balón de tacón a Torres, quien remató desde unos 20 metros para adelantar a su equipo.

El París presionó en busca de ampliar su ventaja, pero el portero del Brest, Bizot, brilló al desbaratar los intentos de Dembélé y Kvaratskhelia, antes de intervenir de nuevo con maestría ante un remate con rosca del jugador georgiano en el minuto 23.

Por su parte, el Brest intentó lograr el empate antes del final de la primera mitad, y Mbock estuvo cerca de marcar después de que su disparo cambiara de dirección, pero Matvéi Safónov brilló y despejó el balón, antes de que el París recibiera un golpe con la salida de Achraf Hakimi lesionado en el minuto 39.

Safónov mantiene la victoria del París

El rendimiento del Brest mejoró de forma evidente tras el descanso, y estuvo a punto de lograr el empate en el minuto 50, cuando una jugada terminó con un remate de Doumbia que se estrelló en el poste de Safónov, en medio de una presión creciente sobre la defensa del París.

Y en el minuto 52, el árbitro anuló un gol del Brest marcado por Le Cardinal, por una falta de Warren Zaïre-Emery, antes de que Safónov volviera a brillar y detuviera un potente cabezazo de Doumbia en el minuto 57.

El París Saint-Germain intentó ampliar su ventaja, pero el portero del Brest siguió plantándose ante sus intentos, y detuvo un cabezazo de João Neves en el minuto 69, para luego intervenir de manera magistral en el segundo palo apenas dos minutos después.

Con la entrada de Désiré Doué y Magnes Akliouche, el rendimiento del París mejoró ligeramente durante el último cuarto de hora, pero el Brest siguió siendo el más incómodo en los minutos finales, y Mbock estuvo cerca de lograr el empate en el minuto 88, aunque Safónov continuó brillando y salvó su portería.

El París Saint-Germain mantuvo su ventaja hasta el pitido final, para cosechar su primera victoria esta temporada en la liga francesa, pese a que el rendimiento no fue del todo tranquilizador, mientras que el Brest sufrió su primera derrota esta temporada tras un partido en el que ofreció una actuación sólida, y estuvo a la altura de la ocasión celebrada en homenaje a la memoria de Éric Roy.