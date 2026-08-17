El flamante fichaje Jofre Torrents ya está dejando una buena impresión en el Ajax. El lateral izquierdo, procedente del FC Barcelona, estuvo presente este martes por la noche en el partido en casa del Jong Ajax ante el FC Emmen en la Keuken Kampioen Divisie.

Torrents se encontraba cerca del director técnico Jordi Cruijff, que logró sacarlo del Barcelona. El joven carrilero firmó el lunes un contrato de cuatro años en el Johan Cruijff ArenA.

Diego Pugno dio la nota en la primera parte: el delantero italiano marcó dos veces. Emre Ünüvar también vio puerta para el Jong Ajax, que acabó perdiendo por 4-6 ante el FC Emmen.

Cruijff llevaba tiempo tras Torrents, que tenía contrato con el Barcelona hasta mediados de 2028. En un principio, el director técnico parecía apostar por una cesión, pero ahora ha conseguido atar al zurdo de forma permanente.

Torrents competirá en el Ajax con Caio Henrique y Owen Wijndal. Es posible que este último aún salga, aunque esta temporada está dejando una impresión sólida y un traspaso no parece necesariamente evidente debido a su alto salario.

El Ajax ya incorporó este verano a dos laterales izquierdos con Henrique y Fouad Zahouani. Sin embargo, el marroquí fue fichado en primera instancia para el Jong Ajax, con el que debutó el 7 de agosto ante el FC Dordrecht.