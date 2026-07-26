Torino, refuerzos en camino para Abate: Perri está al caer, Comuzzo cerca para la defensa

El Torino sigue trabajando en el mercado de fichajes. Un objetivo declarado del club es encontrar un nuevo portero al que confiarle el puesto de titular. La elección ha recaído en Lucas Perri, guardameta brasileño de 1997. Falta la luz verde definitiva del Leeds, que llegará en cuanto el club inglés cierre el fichaje de Trafford con el Manchester City.





Después de cerrar la llegada a coste cero de Comert, Petrachi está listo para regalarle otro refuerzo defensivo de valor a Abate: negociación avanzada con la Fiorentina por Comuzzo.