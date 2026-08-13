El estadio Santiago Bernabéu vive una nueva transformación, y con ella llega uno de los detalles que los aficionados del Real Madrid esperan con más impaciencia: el nombre comercial del estadio en la fachada de "Castellana", junto al escudo del club.

Según el diario "Marca", esta estructura se iluminará por detrás para mejorar la visibilidad tras la puesta de sol, lo que permitirá por fin ver con claridad la identidad del estadio desde el exterior, como ocurría antes.

El diario añadió que la idea no es nueva, ya que el pasado verano el club realizó pruebas con la letra "B" del nombre del estadio Bernabéu (el nombre que aparecerá) para determinar el tamaño y la tipografía óptimos, analizando su aspecto desde el exterior y desde diferentes ángulos.

Los trabajos se reanudaron hace una semana, cuando comenzó la construcción y los operarios se encargan de instalar la estructura. No fue posible empezar antes debido a las obras de las puertas inferiores en ese mismo lado, ya que la normativa no permite el trabajo simultáneo en la misma zona a diferentes alturas.

En el interior, se realizaron pruebas con un cartel LED en la segunda grada, cuya instalación comenzó al final de la pasada temporada, y se espera que esté listo para el partido inaugural de Liga en el estadio Santiago Bernabéu. El estadio, que vive una evolución constante desde su reapertura, sigue mejorando los detalles que consolidan su condición de estadio de vanguardia.

Pero la mayor sorpresa que podría traer esta fase, según el diario español, está en la calle, ya que el club estudia instalar una estructura metálica —en armonía con la fachada del estadio— que lleve el nombre del estadio y el escudo del Real Madrid en la plaza de los Sagrados Corazones, la pequeña plaza que alberga el mercado del Bernabéu.

El motivo es que esta zona es la más frecuentada por los aficionados para hacerse fotos, por lo que esta incorporación la convertirá en un destino aún más atractivo para las grandes multitudes que acuden al estadio a diario.