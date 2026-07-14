¿Toque de mano o decisión acertada? El penalti a favor de España suscita dudas

El penalti a favor de España en las semifinales del Mundial 2026 contra Francia, pitado en el estadio de Dallas, ha generado polémica.

España terminó la primera parte con ventaja de un gol, tras un penalti sobre Lamine Yamal derribado por Lucas Dean, que Mikel Oyarzabal transformó en el 22’.

Surgió la duda de si Yamal había tocado el balón con la mano antes de la falta, lo que podría anular el penalti. La cuenta «Archivo VAR» respondió a través de «X» para aclarar la situación.

El perfil analizó si debía revisarse el toque de mano previo y concluyó que no, pues el jugador español recibió el balón con el brazo pegado al cuerpo antes de la patada del defensa. Como la acción terminó en penalti y no en gol, no se revisa por vídeo.

El vencedor jugará la final contra el clasificado de la otra semifinal, Argentina-Inglaterra, que se disputará mañana.