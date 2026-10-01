Tony en el banquillo de los acusados: nuevos detalles sobre el caso de la estrella del Al Ahly

La aparición de Ivan Toney esta vez no fue dentro de un terreno de juego, sino ante la justicia en la capital británica, Londres, después de que el delantero del Al Ahli saudí se encontrara como parte de un caso cuyos detalles se remontan a hace meses, en medio de una grave acusación frente a la cual el jugador mantiene su postura de rechazo al cargo.

Toney compareció ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, el jueves, por un suceso que presuntamente ocurrió dentro de una discoteca en la zona del Soho durante el pasado mes de diciembre, antes de que el caso se transformara en un procedimiento judicial oficial y el jugador quedara obligado a responder a las acusaciones dirigidas contra él.

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El caso se remonta a un incidente que presuntamente tuvo lugar en el número 100 de Wardour Street, donde Toney fue acusado de agredir a un hombre llamado Saber da Silva, mediante un cabezazo y puñetazos, que le causaron lesiones corporales reales, según lo expuesto ante el tribunal.

Según la cadena británica «Sky Sports», el delantero inglés confirmó su identidad y sus datos personales, antes de declararse inocente del cargo que se le imputa, en un paso que coloca el caso ante un nuevo recorrido judicial durante el próximo periodo, en lugar de cerrar el expediente en los límites de la acusación.

Toney llegó al tribunal vistiendo una chaqueta negra sobre una camisa y corbata, y estaba acompañado por tres personas de su equipo, mientras el tribunal escuchaba los detalles del caso y los hechos en los que se basan las acusaciones dirigidas al jugador.

El fiscal Tom Heslop afirmó que el suceso presunto se produjo tras un altercado dentro del local, mientras que la jueza Bronie Clark señaló la posibilidad de que el caso continuara ante el Tribunal de Magistrados, antes de que Toney optara por afrontar el juicio ante el Tribunal de la Corona, con la presencia de un juez y un jurado.

Tras concluir la sesión, Toney quedó en libertad bajo fianza incondicional, con su próxima cita judicial fijada ante el Tribunal de la Corona de Southwark el 29 de octubre, donde se espera que continúen los procedimientos relativos al caso.

Esto se produce en un momento en que Toney continúa su trayectoria con el Al Ahli saudí, tras convertirse en uno de los nombres ofensivos más destacados del equipo, de modo que su carrera deportiva se entrelaza con un expediente judicial que sigue abierto y sobre el que aún no se ha dictado un fallo definitivo.

Es importante subrayar que la imputación del cargo y la declaración de inocencia no significan que el delito quede probado ni que exista condena, ya que el caso permanece sujeto a los procedimientos judiciales, mientras Toney mantiene su inocencia hasta que se complete el recorrido legal y se llegue a la decisión definitiva.