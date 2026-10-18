Tony aumenta los problemas del Al Ahli antes de la batalla ante Al Feiha en la Roshn

El Al Ahli saudí recibió un golpe preocupante antes de su próximo compromiso en la Roshn League, después de que el club anunciara que su delantero inglés Ivan Toney sufrió una lesión en la articulación de la cadera durante la sesión de entrenamiento del sábado, lo que deja en el aire su participación en el siguiente partido, a la espera de los resultados de las pruebas médicas que determinarán la naturaleza de la lesión y su gravedad.

El Al Ahli se prepara para enfrentarse al Al Feiha la noche del lunes 19 de octubre, en el marco de la décima jornada de la Roshn League saudí, un encuentro en el que el equipo buscará mantener sus resultados positivos tras la victoria por 4-0 ante el Al Fateh en la octava jornada.

El Al Ahli explicó, a través de su cuenta oficial, que Toney se someterá a pruebas médicas con el fin de conocer los detalles de la lesión y determinar el programa de tratamiento y el tiempo de recuperación necesario, sin revelar hasta el momento el periodo que necesitará el delantero inglés para recuperarse y volver a los entrenamientos.

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La lesión llega en un momento delicado, con la continuidad de la carga de partidos locales y continentales sobre el equipo, además de la irregularidad de los resultados y la falta de confianza en el técnico neerlandés Marino Pusic.

Toney representa una de las armas ofensivas más importantes del Al Ahli esta temporada, después de ofrecer unos registros goleadores destacados que lo han convertido en un elemento fundamental en los planes del equipo, gracias a sus movimientos dentro del área y a su capacidad para aprovechar las ocasiones y finalizar las jugadas. Su ausencia, si se confirma, pondría al cuerpo técnico ante el desafío de compensar su influencia ofensiva en el partido contra el Al Feiha.

En cuanto a los números, el delantero inglés ha marcado 11 goles y ha dado una asistencia en sus apariciones en la Roshn League esta temporada, lo que lo coloca en el primer puesto de la tabla de goleadores de la competición.

El cuerpo técnico espera los resultados de las pruebas médicas para determinar el siguiente paso en el tratamiento de la lesión de Toney, ya sea con un programa de tratamiento corto o con la necesidad de un periodo de recuperación más largo.



