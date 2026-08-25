Willem II está a punto de repescar a Tonny Vilhena para la Eredivisie, según asegura Voetbal International. El centrocampista de 31 años tiene todavía un año de contrato con el Panathinaikos, pero ya no entra en los planes del gran club griego y parece dispuesto a firmar a corto plazo en Tilburg. Vilhena ya tiene un acuerdo verbal con el Willem II, añade el periodista de fichajes Mounir Boualin.

Vilhena lleva tiempo dándole vueltas a la idea de regresar a Países Bajos. Antes este verano, el SC Cambuur intentó llevarlo a Leeuwarden, pero esa posibilidad ya ha quedado descartada.

Según fuentes cercanas, el internacional neerlandés en quince ocasiones se incorporará pronto al Willem II. El recién ascendido quiere seguir reforzándose en la última semana del mercado de fichajes y con Vilhena sumará tanto calidad como una importante dosis de experiencia.

En el centro del campo, el Willem II ya tiene dos posiciones prácticamente cubiertas con Calvin Twigt y Kasper Boogaard. Twigt regresó del Go Ahead Eagles y está considerado como mediocentro defensivo, mientras que Boogaard llegó cedido por el AZ y es utilizado como centrocampista de recorrido.

Para la posición por detrás del delantero, Uriël van Aalst recibió la confianza en los dos primeros partidos de liga. Dentro del club, el joven centrocampista está considerado como un gran talento, pero la duda es si una plaza fija en el once en la Eredivisie no llega demasiado pronto en este momento.

Con la llegada de Vilhena, el Willem II sumará a un jugador que conoce a la perfección la liga neerlandesa. El centrocampista pasó por la cantera del Feyenoord y en De Kuip se convirtió en una pieza determinante del primer equipo.

Vilhena disputó finalmente más de doscientos partidos oficiales con el Feyenoord antes de marcharse en 2019 al FK Krasnodar. Después jugó sucesivamente en el Espanyol, la Salernitana, el Alanyaspor y el Panathinaikos.

En Grecia, Vilhena ha terminado en un callejón sin salida. La temporada pasada, el experimentado centrocampista solo jugó en tres ocasiones, por lo que una salida este verano parece lo más lógico para todas las partes.